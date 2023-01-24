叫女友包「20個千元紅包」給親戚！他被拒氣炸：你不值得嫁來我家

▲原PO逼女友包紅包。（示意圖／記者林懿捷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「用2萬塊，能換得以後大家相處好，難道不值得嗎？」一名男網友發文表示，因為他們家是大家庭，所以親戚小孩很多，日前他要求女友包給親戚小孩一人1000元，共20包，怎料對方卻氣得喊分手，讓他超傻眼，「你到底還想不想嫁來我家？」

這名網友在匿名公社上，以「女友過年不肯包紅包給我親戚小孩」為題發文，提到他和女友已經同居好一陣子了，所以就問對方要不要在他家過年？現在先當實習，以後過年才知道怎麼做菜，畢竟之後嫁給他，這些事情也是要會的；然而，女友卻說自己想回家過年。

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聞言，原PO便直喊，「過年只是一個形式，你初四再回去就好，況且哪時候回去都沒差吧？反正你回去，也只是想拿你爸媽的紅包吧？」結果女友就氣得甩門出去。

隔了幾天，原PO又提醒女友，他爸媽、奶奶都會包紅包，「你要是拿了，就把紅包給我，我再還給爸媽跟奶奶」，別讓他們家的人覺得女友很現實；此外，他也要求女友包紅包給他親戚的小孩，一共有20個晚輩，一個人包1000元，總計2萬元，「這點小錢你不要省，這樣以後你嫁過來，大家相處才會好，你千萬不要忘記包！」

▲原PO不解，女友為何連2萬元都不願意出？（示意圖／記者嚴云岑攝）

結果這下更慘了，女友直接提分手，並說平時過節日、吃飯都是她付錢。聽到這，原PO也不甘示弱反擊，「什麼叫我沒出？好歹我也有買飲料回請吧？」

對此，原PO也不解，女友為何連2萬元都不願出？用這筆錢換得以後大家好相處，不值得嗎？「我也算知道了，你這女人連2萬塊都不肯出，根本不值得嫁來我家。」他事後也問廣大網友，難道是他的問題嗎？女友竟然還在鬧脾氣，到底有什麼問題？

貼文一出，眾人看傻眼，「你幹嘛不拿錢出來花一花，反正也沒多少錢」、「要你女友包，你自己怎麼不包」、「不要只要求女方，你會給女方親戚小孩包紅包嗎」、「你問題很大！憑什麼叫你女友包紅包，你怎麼不大器一點，包給女友親戚小孩，是男生就大方點吧！跟你分手是對的！不要耽誤人家，拜託」、「你才有問題吧！軟飯君」。

不過，也有網友質疑是不是在反串，「這傢伙不是來反串的話，就是來討罵的」、「反串嗎」、「反串要註明欸，不然真的會想罵人」。