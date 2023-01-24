　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

叫女友包「20個千元紅包」給親戚！他被拒氣炸：你不值得嫁來我家

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲原PO逼女友包紅包。（示意圖／記者林懿捷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「用2萬塊，能換得以後大家相處好，難道不值得嗎？」一名男網友發文表示，因為他們家是大家庭，所以親戚小孩很多，日前他要求女友包給親戚小孩一人1000元，共20包，怎料對方卻氣得喊分手，讓他超傻眼，「你到底還想不想嫁來我家？」

這名網友在匿名公社上，以「女友過年不肯包紅包給我親戚小孩」為題發文，提到他和女友已經同居好一陣子了，所以就問對方要不要在他家過年？現在先當實習，以後過年才知道怎麼做菜，畢竟之後嫁給他，這些事情也是要會的；然而，女友卻說自己想回家過年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原PO便直喊，「過年只是一個形式，你初四再回去就好，況且哪時候回去都沒差吧？反正你回去，也只是想拿你爸媽的紅包吧？」結果女友就氣得甩門出去。

隔了幾天，原PO又提醒女友，他爸媽、奶奶都會包紅包，「你要是拿了，就把紅包給我，我再還給爸媽跟奶奶」，別讓他們家的人覺得女友很現實；此外，他也要求女友包紅包給他親戚的小孩，一共有20個晚輩，一個人包1000元，總計2萬元，「這點小錢你不要省，這樣以後你嫁過來，大家相處才會好，你千萬不要忘記包！」

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲原PO不解，女友為何連2萬元都不願意出？（示意圖／記者嚴云岑攝）

結果這下更慘了，女友直接提分手，並說平時過節日、吃飯都是她付錢。聽到這，原PO也不甘示弱反擊，「什麼叫我沒出？好歹我也有買飲料回請吧？」

對此，原PO也不解，女友為何連2萬元都不願出？用這筆錢換得以後大家好相處，不值得嗎？「我也算知道了，你這女人連2萬塊都不肯出，根本不值得嫁來我家。」他事後也問廣大網友，難道是他的問題嗎？女友竟然還在鬧脾氣，到底有什麼問題？

貼文一出，眾人看傻眼，「你幹嘛不拿錢出來花一花，反正也沒多少錢」、「要你女友包，你自己怎麼不包」、「不要只要求女方，你會給女方親戚小孩包紅包嗎」、「你問題很大！憑什麼叫你女友包紅包，你怎麼不大器一點，包給女友親戚小孩，是男生就大方點吧！跟你分手是對的！不要耽誤人家，拜託」、「你才有問題吧！軟飯君」。

不過，也有網友質疑是不是在反串，「這傢伙不是來反串的話，就是來討罵的」、「反串嗎」、「反串要註明欸，不然真的會想罵人」。

 ►150抽衛生紙「一包11元」　激殺抗漲專區買好買滿

ET快訊
4歲女童腹痛1個月…X光驚見「1公尺長白點」　醫搖頭：一輩子
初二圍爐！餐桌出現「超胖金孫」霸佔位置　媽嘆：婆婆說牠很可憐
快訊／台鐵出包！　旅客哀號：被卡在隧道
旅法隔3年返台　讚台灣人「創造1個天堂自己卻不知道」
一出家門就脫內衣！　崩潰認「胸部太大遭男欺負」：很痛苦
小情侶1人1千刮中百萬！　嗨喊：結婚基金有了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

療癒！高雄林園濕地「水底開花了」　8萬隻「倒立水母」大爆發

快訊／台鐵號誌故障「火車卡隧道」　民眾哀號　誤點30分鐘↑搶修中

他曝公司紅包「超敷衍金額」　眾人傻了：跟包給小孩一樣數字

公職男「被嫌矮+沒錢途」　女友媽嗆分手！網逆風挺：媽媽很會看人

旅法美食作家隔3年返台　讚台灣人「創造1個天堂自己卻不知道」

春節登山「找人留守」　林務局籲山友善用「第三方協同留守平台」

直覺選哪種蔬菜烹煮？測出2023年「桃花降臨」月份

還在條列式工作經歷？改用6E履歷打造個人專業品牌　增加面試機會

高雄超夯夜市公開叫賣魔芋爽　吸民眾搶購「攤商最高開罰300萬」

2波寒流接力「冷到連假結束」　今晚到明晨最冷下探3度

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

療癒！高雄林園濕地「水底開花了」　8萬隻「倒立水母」大爆發

快訊／台鐵號誌故障「火車卡隧道」　民眾哀號　誤點30分鐘↑搶修中

他曝公司紅包「超敷衍金額」　眾人傻了：跟包給小孩一樣數字

公職男「被嫌矮+沒錢途」　女友媽嗆分手！網逆風挺：媽媽很會看人

旅法美食作家隔3年返台　讚台灣人「創造1個天堂自己卻不知道」

春節登山「找人留守」　林務局籲山友善用「第三方協同留守平台」

直覺選哪種蔬菜烹煮？測出2023年「桃花降臨」月份

還在條列式工作經歷？改用6E履歷打造個人專業品牌　增加面試機會

高雄超夯夜市公開叫賣魔芋爽　吸民眾搶購「攤商最高開罰300萬」

2波寒流接力「冷到連假結束」　今晚到明晨最冷下探3度

療癒！高雄林園濕地「水底開花了」　8萬隻「倒立水母」大爆發

暴雪陸服全面關閉　網易2月1日起開放「現金退款」

買200元刮刮樂　第1張槓龜！他用1招「第2張就中頭獎100萬」

日籍老夫妻來台跨年遺失背包急報警　小黃運將送回飯店了

說・流行／Jennie也愛的性感鏤空衣！跟上LaQuan Smith正統「辣妹風」

「福特Focus接班人」現身！全新跨界今年登場　尺碼與Kuga相近

擺脫月底就吃土　新鮮人理財三撇步報你知

沒人贏過他！誠品每月砸199萬　登台中租賃史最貴寶座

台中酒咖集散地！「復古台菜」酒吧神祕而溫馨　獨棟老宅暢聊整晚

BLACKPINK「7年只推2張正規專輯」！　8韓團今年合約到期

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

新手人夫拜飯春　除夕慘被全家笑

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

和哥哥同住不穿內衣「激凸超明顯」！男友1句引戰

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

更多熱門

相關新聞

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

南投縣草屯鎮初二發生死亡車禍，一對夫妻騎車直行時，與左轉的汽車發生碰撞，林姓騎士因此噴飛、頭部重創失去呼吸心跳，到院前就已不幸身亡，後座的妻子也受到重傷，目前仍在救治當中，好好的過年竟成天人永隔，令人悲痛不已。

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」

4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」

南消與古蹟走春民眾同樂互動

南消與古蹟走春民眾同樂互動

春節發紅包網驚「人氣超越選總統的」　高嘉瑜：初一跟我合照是傳統

春節發紅包網驚「人氣超越選總統的」　高嘉瑜：初一跟我合照是傳統

關鍵字：

紅包春節匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

小甜甜首改口「前夫」！

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

即／大樂透3注中　每人分得3333萬

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面