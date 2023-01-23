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20多年前被「強制絕育」身心崩潰　日本70多歲男女獲判國賠500萬

▲動手術（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲日本一些民眾過去因「舊優生保護法」，在被迫或不知情的情況下被強制接受絕育手術，失去生育能力。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

中央社

因「舊優生保護法」被強制接受絕育手術的日本熊本縣70多歲男女所提國賠訴訟，熊本地方法院今天認同原告主張，判決國家賠償2200萬日圓（約新台幣506萬元）。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本正在進行的類似訴訟中，第3起認定國家須負賠償責任的判決；由於前2起分別發生在大阪及東京高等法院，如果以地院層級來看，熊本地院是首例。

定居熊本縣的78歲男性及76歲女性，多年前被依本人或家人有障礙為由遭強制接受絕育手術，因而各提出3300萬日圓的國賠訴訟。

▲熊本地方法院今天認同原告主張，判決國家賠償2200萬日圓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

熊本地方法院法官中辻雄一朗認為國家須負賠償責任，今天判決賠償兩名原告合計2200萬日圓。

地院審理過程中，原告主張舊優生保護法違憲，讓他們的人權遭受嚴重侵害；國家方面則認為，原告接受絕育手術至今已超過20年，請求賠償的權利已消滅，因此請求法官駁回訴訟。

日本政府厚生勞動省針對今天判決表示，未來會在仔細了解判決內容並跟相關部會商議後，再做出適當因應。

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