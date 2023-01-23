全聯「滿500送500」！網友搶爆了　結局曝光

▲全聯APP出現超狂折價券，掀起大批網友搶購。（圖／ETtoday資料圖）

記者邱晟軒／綜合報導

連鎖超市全聯時不時會推出限定優惠，刺激民眾消費。不料，就有網友在初二凌晨發現，全聯線上購APP竟端出超狂折扣，購買500元商品現折500元，免錢大放送，分批取、小時達和預購都能用。消息曝光後，立刻掀起大批網友紛紛搶翻。

有網友今（23日）凌晨在批踢踢Lifeismoney板以「全聯線上購 滿500折500」為題發文表示，在全聯線上購APP輸入優惠代碼「SALE500」可以直接折500元，分批取、小時達和預購都能用。該網友補充表示，自己購買的貓罐頭成功領取，不過已經限制只能買某品牌家電。

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從該網友貼文附上的APP截圖可見，全聯線上購APP確實出現了一款疑似是Bug的折價券：「NT$500，最高折100%」，小時達兔年福箱，預購指定商品折500，有效期限至2023年3月31日。

▲網友分享全聯線上購折價券：滿500元，最高折100%！（圖／翻攝自批踢踢Lifeismoney）

貼文在今天凌晨12點57分曝光後，立刻掀起大量網友紛紛回報實測結果，「下單成功，希望不要出事」、「幫低調，感覺會取消」、「感謝，不知道會不會被取消訂單」、「到店取，商品準備中」、「買了，金額也不是很高，應該會認帳吧？」、「工程師應該慘了，節哀」、「已上車，希望明天訂單會活著」、「買蛋真的便宜」、「到店取貨買好多糖果跟飲料」。

不過，根據網友實測回報結果發現，大約在凌晨1點42分左右，該折價券失效無法使用「哭啊沒了」、「應該是被工程師發現了」、「沒跟到哭」、「我難過！挑好結帳才失效」、「活了整天的折扣碼，被PO出文不到1小時就沒了」、「每次看到都錯過，財神爺不眷顧」。

其中，不少網友更表示一覺醒來發現訂單直接被取消、退款，還有網友到了現場取貨發現系統無法登入，「人到現場，居然系統維護ING」、「分批取貨直接退款」、「到全聯才發現系統維護中」、「系統維護中，領不出來了」、「系統維護中是怎樣...直接開大招了嗎」。

全聯公司目前尚未對此事件做出回應。

▼不少網友實測回報購買失敗。（圖／翻攝自批踢踢Lifeismoney）