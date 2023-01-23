　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

政客買春「啪上女大生」　她驚見性愛片流出慘被逮捕

▲▼做愛,性侵,性行為。（圖／CFP）

▲SMN出價150萬印尼盾與FA進行性交易，兩人接著前往飯店。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一名女大生經濟困窘，要同時扶養父母與支付自身大學學費，最終接受一名男性政治人物的性交易，在對方出價約150萬印尼盾（約新台幣3000元）後，兩人就去開房間。然而事後兩人的性愛影像外流，男子向警方通報後，女子被逮捕拘留至今。

椰子網引述女子律師阿里分（Zainul Arifin）的說法指出，印尼政治人物SMN在同事的介紹之下，得知25歲女子FA，並於2021年9月在雅加達一間商場與她碰面。在這次會面中，SMN出價150萬印尼盾與FA進行性交易，兩人接著就去開房間，完事後，收到錢的FA便離開。

然而隔一段時間之後，FA卻發現網路上正流傳她與SMN發生性行為的影片，感到相當震驚。阿里分透露，「我的當事人（FA）不知道這段影片是如何外流，是這起事件的受害者」。已知FA經濟條件不佳，除了日常生活支出，也要賺錢扶養父母、支付自身大學學費。

在性愛影片外流之後，SMN於2022年6月向警方進行通報，FA於同年9月被捕，面臨製作、散播性行為影像的指控。此罪名最高可判處6年徒刑及10億印尼盾（約新台幣200萬）罰款。

此後，FA被當局拘留至今，但SMN並未受到任何指控。依據印尼國家警察最新說明，FA違反第44/2008號關於色情物品的法律、電子資訊處理法（UU ITE）及刑法修正案（KUHP）。目前阿里分正為了FA向全國婦女抗暴委員會（Komnas Perempuan）、警方等單位尋求法律協助與保護。

警方並未排除把SMN列為案件嫌疑人的可能性，也已逮捕2名涉嫌在網路散播不雅影片的人。但報導指出，警方正在調查這2人是否涉嫌與FA聯手敲詐勒索SMN。

ET快訊
才開賣6天！全家1夯品賣完了　網哀嚎：我還沒吃到
全聯「滿500送500」！網友搶爆了　結局曝光
日本發布緊急氣象預報！　非必要勿外出
彩券行1手法坑殺！刮刮樂中1700「只拿到1100」　還被嗆
新竹14歲少女對撞酒駕叔公！　頭部重創身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅嫌腳太醜！竟動手術移除「腳趾關節」　網狂酸：又肥又短

日本明迎「10年最強寒流」！暴雪恐釀交通大亂　籲：非必要勿外出

俄軍驅逐艦配備「鋯石」極音速飛彈　參與中國和南非軍演

政客買春「啪上女大生」　她驚見性愛片流出慘被逮捕

日本寵物墓園失火「整棟燒毀」！火化爐竄大火　員工面部燒傷

男方親友送禮　她現場一拆尬爆…「清潔大禮包」抹布刷子全湊齊

喝太多隔天超痛苦！醫師教「2撇步」　酒鬼也能迅速擺脫宿醉之苦

傳Spotify最快本周開始裁員　加入科技業裁員潮

不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

阿爾登閃辭紐西蘭總理　繼任者希金斯抱不平批厭女霸凌

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

網紅嫌腳太醜！竟動手術移除「腳趾關節」　網狂酸：又肥又短

日本明迎「10年最強寒流」！暴雪恐釀交通大亂　籲：非必要勿外出

俄軍驅逐艦配備「鋯石」極音速飛彈　參與中國和南非軍演

政客買春「啪上女大生」　她驚見性愛片流出慘被逮捕

日本寵物墓園失火「整棟燒毀」！火化爐竄大火　員工面部燒傷

男方親友送禮　她現場一拆尬爆…「清潔大禮包」抹布刷子全湊齊

喝太多隔天超痛苦！醫師教「2撇步」　酒鬼也能迅速擺脫宿醉之苦

傳Spotify最快本周開始裁員　加入科技業裁員潮

不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

阿爾登閃辭紐西蘭總理　繼任者希金斯抱不平批厭女霸凌

煮晚餐背後「2坨圓胖胖吃貨」默默排隊　媽壓力大：不是吃飽了？

員林下午茶口袋名單！「雞蛋糕禮盒」太可愛　奶香迷人年年大爆單

快收！2大超商「春節禮盒」一次看　熱門送禮選這些準沒錯

「啦啦隊女神」爭霸！林襄2優點狂圈粉　PTT最推她：根本完勝

媽說要拍新年全家福！特地打扮結果只跟汪照相　姊心寒：內心兔血

用iPhone 14拍新年大片　清晰捕捉中國京劇動作、神韻

過年怎麼吃喝健康？　專家：成年男性一天喝高度酒不超50克

迎親狂被「巴頭」！新郎不忍反擊了...伴郎團助陣「圍毆畫面」曝

東京買房超便宜！　網紅一看「價格」震撼了：台北買廁所

才開賣6天！全家「草莓優格霜淇淋」賣完了　網哀嚎：我還沒吃到

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

國際熱門新聞

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

7.3公斤巨嬰！一出生就要穿9個月大衣服

老爸偷搞上媳婦！她抓包不堪對話　哥竟力挺大嫂

美「小台北」10死槍手身分曝　大批警力包圍對峙

加州「小台北」10死案　槍手還想再殺更多人

美「小台北」10死槍擊案兇嫌自轟亡！　正面長相曝光

單親媽靠「爸爸活」卻懷恩客的種　狠棄屍！

一家3口同月同日生　機率僅13萬分之1

人妻半夜「野外草叢大解放」　慘被丟包

人妻爽中8.7億彩券「劈腿尪秒打來示好」

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

更多熱門

相關新聞

直播阿嬤尿失禁！　逆孫為求斗內惡整家人

直播阿嬤尿失禁！　逆孫為求斗內惡整家人

印尼一名年輕男子為了求網友「斗內」他課金遊戲，因此將雙親與年邁奶奶當作斂財工具，開直播惡整家人，連對方求饒也不肯放過，最終害得奶奶在鏡頭前尿失禁。而他的行為也引起廣大網友撻伐，甚至有企業家不忍老婦人被虐待，主動表態願意提供工作機會給男子，但卻遭到拒絕。

來不及拜年沒給紅包！親戚轟她「沒家教」

來不及拜年沒給紅包！親戚轟她「沒家教」

蛋疼4年未就醫！少年睾丸扭轉壞死：必須切掉

蛋疼4年未就醫！少年睾丸扭轉壞死：必須切掉

狂風吹倒大樹！14歲姊為救2弟　捨命一推遭砸死

狂風吹倒大樹！14歲姊為救2弟　捨命一推遭砸死

兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」

兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」

關鍵字：

性交易東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

魔獸不回台灣了？雲豹緊急回應

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面