政客買春「啪上女大生」　她驚見性愛片流出慘被逮捕

▲SMN出價150萬印尼盾與FA進行性交易，兩人接著前往飯店。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一名女大生經濟困窘，要同時扶養父母與支付自身大學學費，最終接受一名男性政治人物的性交易，在對方出價約150萬印尼盾（約新台幣3000元）後，兩人就去開房間。然而事後兩人的性愛影像外流，男子向警方通報後，女子被逮捕拘留至今。

椰子網引述女子律師阿里分（Zainul Arifin）的說法指出，印尼政治人物SMN在同事的介紹之下，得知25歲女子FA，並於2021年9月在雅加達一間商場與她碰面。在這次會面中，SMN出價150萬印尼盾與FA進行性交易，兩人接著就去開房間，完事後，收到錢的FA便離開。

然而隔一段時間之後，FA卻發現網路上正流傳她與SMN發生性行為的影片，感到相當震驚。阿里分透露，「我的當事人（FA）不知道這段影片是如何外流，是這起事件的受害者」。已知FA經濟條件不佳，除了日常生活支出，也要賺錢扶養父母、支付自身大學學費。

在性愛影片外流之後，SMN於2022年6月向警方進行通報，FA於同年9月被捕，面臨製作、散播性行為影像的指控。此罪名最高可判處6年徒刑及10億印尼盾（約新台幣200萬）罰款。

此後，FA被當局拘留至今，但SMN並未受到任何指控。依據印尼國家警察最新說明，FA違反第44/2008號關於色情物品的法律、電子資訊處理法（UU ITE）及刑法修正案（KUHP）。目前阿里分正為了FA向全國婦女抗暴委員會（Komnas Perempuan）、警方等單位尋求法律協助與保護。

警方並未排除把SMN列為案件嫌疑人的可能性，也已逮捕2名涉嫌在網路散播不雅影片的人。但報導指出，警方正在調查這2人是否涉嫌與FA聯手敲詐勒索SMN。