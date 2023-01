美國飛機迫降公路失敗「撞到卡車」　觸地起火燒毀

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州一架小型飛機22日失去動力緊急迫降在公路上,過程中撞上一輛卡車車頂,觸地後起火,駕駛艙濃煙密布,機身嚴重燒毀。

綜合福斯新聞、KHOU等報導,事發於當地22日上午11時許,一架單引擎飛機通報失去動力,決定緊急迫降在休士頓(Houston)西北部一條公路上。當時飛行員向空中交通管制中心提到,飛機準備降落。

只不過在飛機緊急降落的過程中,撞上一輛卡車的車頂,飛機一落地就起火。空中交通管制中心調度員當時提到,「(狀況)不是很好,他們著火了……緊急服務部門現在要盡快」。

依據事後發布的照片,可見機身明顯被燒毀,部分位置燒到焦黑,所幸這起事件並未造成人員傷亡,卡車司機與飛機飛行員都沒有受傷。另外事發當下有發生燃油洩漏,幸好消防單位及時趕抵現場進行處理。

TxDOT crews on scene of hazmat/ plane crash incident on SH 99 at Telge. Currently all eastbound lanes of SH 99 blocked at Telge. FAA on scene investigating. Once plane is removed, crews will begin hazmat cleanup. pic.twitter.com/lz3AB4UHlO