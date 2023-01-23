　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嫉妒爆殺機！加州「小台北」槍擊10死　槍手疑因妻獲邀上舞廳行凶

▲▼ 美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電

美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊，造成至少10人死亡。根據周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，凶手犯案動機可能是爭風吃醋的感情糾紛。

位於洛杉磯市東邊近郊的蒙特瑞公園市（Monterey Park），早期有大批台灣移民居住，有「小台北」之稱。但近二十年台灣移民逐漸移出，這個區域以中國移民占多數。

事發舞廳名為「舞星大舞廳」（Star Dance），21日美國西岸時間除夕夜的晚間10時左右發生槍響。幾個小時之前，僅相隔一條馬路，上萬人參加的封街嘉年華會才剛收攤。

中央社記者今天走訪案發現場周邊，原本一連兩天舉行的封街慶祝活動，今天清晨決定取消。案發現場的街道部屬警力，管制交通，有民眾身穿新年傳統服飾到場，準備參加活動才知道已取消。

▲▼ 美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

雖然封街活動取消，不少居民在大年初一上街購物時，駐足警方的封鎖線外。當地高中的教師安德莉（Andrea）帶著鮮花，在街道上向罹難者致意。

安德莉向中央社記者表示，她向來覺得蒙特瑞公園市一帶非常安全，這裡亞裔占多數，她很驕傲在這個地方教書；她很傷心，事發的舞廳內大多是老年人，正在慶祝重要節日的時候發生悲劇。她已經做好準備，協助學生面對祖父母輩過世的哀傷。

居民向記者透露，舞廳老闆馬名偉來自中國，在當地經營舞廳20多年，開課指導國標舞、社交舞之外，經常舉行舞蹈比賽。該處舞廳是當地夜生活的一部分，進出舞廳的顧客多為50歲以上的長者。

洛杉磯中華總商會主席莊佩源向記者表示，他與馬名偉認識多年，身邊也有朋友是舞廳的常客，這處舞廳過去就經常出事，通常是夫妻之間為了上舞廳而爭風吃醋的糾紛。

莊佩源指出，根據他所掌握的訊息，行凶的槍手是一名華人，因為妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，因為嫉妒而行凶。

莊佩源說，昨天深夜聽聞槍擊案時，華人社區都非常震驚，深怕是仇恨犯罪，不過透過管道瞭解之後，他相信這是一件家庭暴力事件，因為美國槍枝氾濫，造成無辜的人也受害。

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）今天在記者會上指出，在逃嫌犯是一名亞裔男性，但關於槍枝或犯案動機沒有進一步說明。洛杉磯郡警方今天白天在南邊的托蘭斯（Torrance）包圍一輛廂型車。

這輛廂型車被警方認為與舞廳槍擊案相關，據媒體報導，警方在車上發現一具男性遺體，但警方仍未公開證實這名死者就是槍擊案的凶嫌。

▼大批警力包圍一輛廂型車 。（圖／路透）

▲▼加州洛杉磯「小台北」10死槍擊案，大批警力包圍一輛廂型車 。（圖／路透）

▲▼加州「小台北」兇嫌自轟身亡。（圖／路透）

ET快訊
過年台北變空城！　柴柴衝公園「找嘸狗朋友」呆住了
才調來18天！29歲警下班要回高雄團圓　慘遭毒蟲撞死成永別
初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅1
黃河戲水「整群被沖走」畫面曝！　已2死多人下落不明
初二撞天恩日！　1招跟霉運說掰掰
越晚越冷！19縣市低溫特報　「雪崩式降溫」急凍5°C時間點曝
快訊／國道5車連撞「飛起來了」！　傻眼畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

阿爾登閃辭紐西蘭總理　繼任者希金斯抱不平批厭女霸凌

日本迎本季最強寒流　東京恐現零下3度低溫

第一次見男友爸媽糗爆！她「大便堵住馬桶」　想幫修又摔碎水箱蓋

26歲工程師慘遭警察「割蛋」！示威被警棍戳下體　睪丸永久摘除

美國飛機迫降公路失敗「撞到卡車」　觸地起火燒毀

鬼父猥褻女兒　妻竟在法庭上求情「不要處罰他」理由讓法官驚呆

「刮中近千萬」慘了！男揮霍花光付不出錢　房子沒了還被關進牢

英前首相強生閃電出訪烏克蘭！　喊話：盡速讓普丁吞敗

人妻半夜「野外草叢大解放」　慘被丟包！摸黑步行20km求救

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

阿爾登閃辭紐西蘭總理　繼任者希金斯抱不平批厭女霸凌

日本迎本季最強寒流　東京恐現零下3度低溫

第一次見男友爸媽糗爆！她「大便堵住馬桶」　想幫修又摔碎水箱蓋

26歲工程師慘遭警察「割蛋」！示威被警棍戳下體　睪丸永久摘除

美國飛機迫降公路失敗「撞到卡車」　觸地起火燒毀

鬼父猥褻女兒　妻竟在法庭上求情「不要處罰他」理由讓法官驚呆

「刮中近千萬」慘了！男揮霍花光付不出錢　房子沒了還被關進牢

英前首相強生閃電出訪烏克蘭！　喊話：盡速讓普丁吞敗

人妻半夜「野外草叢大解放」　慘被丟包！摸黑步行20km求救

不捨母獨自過年！獨生女新年拒去夫家被狂罵：嫁給我就是男方的人

日旅館被放鳥「損失1員工月薪」！　當事人出面了：願全額賠償

女網紅秀超帥未婚夫竟是「繼兄妹戀愛」　超狂戀情網暴動：合法嗎

Steam魔女養成RPG《魔女之泉R》　為了美食勇闖人類世界冒險

阿爾登閃辭紐西蘭總理　繼任者希金斯抱不平批厭女霸凌

春節假期何處去！　中壢老街溪河川教育中心新春不打烊

30歲的Miu Miu演化史！從仿舊皮衣到超低腰迷你裙　永遠穿不膩的秘密

王力宏消失1年近況曝光！　新歌詞「一個」背後藏深意：虛心受領

搶快左轉嚇摔機車騎士腦震盪　小黃運將肇逃因這舉動判無罪

才調彰化18天！29歲警下班要回高雄團圓　慘遭毒蟲撞死成永別

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

7.3公斤巨嬰！一出生就要穿9個月大衣服

美「小台北」10死槍手身分曝　大批警力包圍對峙

老爸偷搞上媳婦！她抓包不堪對話　哥竟力挺大嫂

加州「小台北」10死案　槍手還想再殺更多人

美「小台北」10死槍擊案兇嫌自轟亡！　正面長相曝光

單親媽靠「爸爸活」卻懷恩客的種　狠棄屍！

一家3口同月同日生　機率僅13萬分之1

人妻爽中8.7億彩券「劈腿尪秒打來示好」

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

變態男辦百次亂交趴被逮　母出面道歉

美眾院外委會主席示警：烏克蘭淪陷中國將攻台灣

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

更多熱門

相關新聞

美「小台北」隨機槍擊10死！拜登下令降半旗

美「小台北」隨機槍擊10死！拜登下令降半旗

有「小台北」之稱的美國加州洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）除夕當晚發生隨機槍擊案，造成至少10人死亡，而兇嫌隨後也在與警方對峙的過程中舉槍自戕。美國總統拜登對此案發表聲明稱，「儘管還未能釐清這起隨機殺人案的背後動機，但我們知道今晚很多家庭都為此陷入悲痛，或是祈禱他們所愛之人能盡快恢復。」同時也允諾將會徹查此案。

槍手身分曝光！72歲男舞廳開槍疑感情糾紛

槍手身分曝光！72歲男舞廳開槍疑感情糾紛

加州「小台北」10死案　槍手還想再殺更多人

加州「小台北」10死案　槍手還想再殺更多人

美「小台北」10死槍擊案兇嫌自轟亡！　正面長相曝光

美「小台北」10死槍擊案兇嫌自轟亡！　正面長相曝光

美「小台北」10死槍手身分曝　大批警力包圍對峙

美「小台北」10死槍手身分曝　大批警力包圍對峙

關鍵字：

加州小台北槍擊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

魔獸不回台灣了？雲豹緊急回應

看見發光刮刮樂！　看護刮中200萬元加賓士休旅車

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面