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槍手身分曝光！72歲男舞廳開槍　疑感情糾紛釀殺機

▲▼ 美國加州洛杉磯「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）爆發10死槍擊案。男嫌年紀72歲，名為Huu Can Tran。（圖／達志影像／美聯社）

▲嫌犯72歲，名為Huu Can Tran。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）爆發10死槍擊案，亞裔男嫌搭乘一輛白色廂型車與警方對峙後自戕身亡。依據警方最新公布的消息，這名男嫌年紀72歲，名為Huu Can Tran，而這起事件恐怕與感情糾紛有關。

槍手當時先在第一個地點「舞星」舞廳（Star Dance Studio）開槍掃射，對當時開派對歡慶農曆除夕的人群造成10死10傷。槍手在第一間舞廳犯案後，還前往下一個地點來來舞廳（Lai Lai Ballroom & Studio）打算繼續大開殺戒，但在門外就被人及時發現。雙方發生扭打後，槍手做案槍械被奪走，於是立刻驅車逃逸。

中央社報導指出，依據熟識舞廳老闆人士的說法，整起事件恐怕與感情糾紛有關。洛杉磯中華總商會主席莊佩源透露，發生槍擊案的舞廳過去就曾發生過事情，通常是夫妻為了上舞廳爭風吃醋才爆發糾紛，依據掌握的消息，此案因妻子獲邀參加當晚活動，但他並未受邀，因嫉妒行凶。

CNN引述洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）的說法指出，調查人員已確認，在白色箱型車內發現的死亡男子就是犯下這起槍擊案的嫌犯，嫌犯箱型車內有多個證據，把兩起槍擊事件相連起來，且車內也發現一把手槍。相關單位尚未公布槍擊事件中死傷者的姓名，警方表示，目前仍有7人還在醫接受治療。

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▼大批警力包圍一輛廂型車 。（圖／路透）

▲▼加州洛杉磯「小台北」10死槍擊案，大批警力包圍一輛廂型車 。（圖／路透）

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