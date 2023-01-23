風箏節釀6死！3歲女童走路回家　慘遭「恐怖割喉」身亡

▲印度民眾為慶祝風箏節，在露臺、屋頂上放風箏，沒想到卻發生多起意外。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

印度古吉拉特邦當地許多民眾為慶祝風箏節（Uttarayan），前往露臺、屋頂上放風箏，沒想到卻發生多起意外，其中有一名女童竟遭風箏線割破脖子，緊急送醫搶救仍不治，而在整個節日期間，光是周六與周日就有176人受傷，至少有6人遭割喉亡。

綜合外媒報導，事發於上周末，吉拉特邦當地許多民眾到露臺、屋頂上放風箏，但因為風箏的線太過鋒利，有些人意外遭風箏線纏住劃破頸部，失血過多死亡；巴夫那加爾一名2歲女童基爾蒂（Kirti）乘坐在父親騎的摩托車時，就遭風箏線纏住脖子，被緊急送醫治療，但仍宣告不治；維斯納加爾城鎮一名3歲女童基斯馬特（Kismat）和媽媽走路回家時，也是遭到鋒利的風箏線割破頸部，緊急送醫後死亡；另外還有一名7歲男童維爾馬（Rishabh Verma）和父母騎車時，被剛買好的風箏線劃破脖子。

除了孩童的案例外，35歲男子亞達夫（Swamiji Yadav）以及20歲的瓦格赫拉（Narendra Vaghela），都是因為脖子被風箏線劃破喪命。據悉，108-EMS緊急救護車服務統計數據指出，光是在周末期間，就有176人因為風箏而受傷，其中有130人遭割傷，有46人則是在放風箏時從高處墜落受傷。

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