男友結婚「新娘是親姊」！家人逼她見證　妹子崩潰：想在婚禮大喊

▲女子忍淚看著男友跟姊姊結婚。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

「愛人結婚了，新娘不是我，是我親姐…。」印尼一名女子近日將前男友和姊姊結婚的視頻上傳至社交媒體，強忍淚水看著2人結婚，讓她直言「真的很痛苦！」短短13秒的視頻隨即引起網友熱議，紛紛安慰她堅強且努力活下去，「相信妳會遇到更好的他，懂得更加珍惜愛護妳」。

綜合外媒報導，該名女子日前在社交媒體上傳影片，並在貼文中寫下「2023年的『驚喜』，男友轉身娶了我的姊姊為妻。我不生氣、也不會懷恨在心，但是，此時此刻看著他們站在結婚的舞台上，我只想在來賓中大聲的尖叫！」女子直言，她指出，自己一時之間很難接受事實，也希望他人能夠理解，並允許她脆弱的一面。

女子崩潰表示，「心裡是酸溜溜，看著自己的愛人和姐姐結婚，又有誰能夠理解我此時的心情？我相信緣分，可是為何一轉身，兩人就結婚，難道不能給我時間，讓我先站起來嗎？」她也埋怨，家人明知事發經過，沒有給自己安慰，幫她從悲傷中走出來，反而忙著替姊姊安排婚禮，逼著她見證這折磨的時刻。

短短13秒的視頻上傳社交媒體後，隨即引發大批網友熱議，認為她的遭遇就像是八點檔真實上演；不少人也安慰她要堅強、努力地活下去，「既然相信緣分，就相信妳會遇到更好的他，懂得更加珍惜愛護妳」。

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