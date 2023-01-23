還想再殺更多人！加州「小台北」10死案槍手　闖第2舞廳被擋下

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州洛杉磯「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）爆發10死槍擊案，亞裔兇嫌在和警方對峙中自轟身亡。最新消息指出，槍手在第一間舞廳犯案後前往下一個地點，但在門外就被擋下還被奪走作案槍枝。

綜合外電報導，槍手先在第一個地點「舞星」舞廳（Star Dance Studio）開槍掃射，對當時開派對歡慶農曆除夕的人群造成10死10傷。之後他又前往下一個地點。





▲▼兇嫌在與警方對峙中自轟身亡。（圖／翻攝推特）

槍手抵達來來舞廳（Lai Lai Ballroom & Studio）後，打算繼續大開殺戒，但在門外就被人及時發現。雙方發生扭打後，槍手做案槍械被奪走，於是立刻驅車逃逸。

加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，警方相信來來舞廳槍手就是造成舞星10死的同一人。經常光顧2間舞廳的都是同一群人。

警方已公布兇嫌長相，駕駛白色廂型車的兇嫌也在被警方團團包圍後，於車內舉槍自轟，癱趴在方向盤上。警方仍未公布槍手和被害者們的姓名，以及槍手行兇動機，不過很快將統整資訊並召開記者會。

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