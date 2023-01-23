美「小台北」10死槍擊案兇嫌自轟亡！　正面長相曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州洛杉磯有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park），除夕夜爆發10死槍擊案，警方22日包圍一輛白色廂型車與亞裔男嫌對峙，之後車裡傳來一聲槍響，男嫌自轟身亡。警方正在搜索車輛和確認男嫌是否就是犯下槍擊案的兇手，稍早警方也公布監視器畫面拍下的嫌犯長相。

▲加州「小台北」兇嫌自轟身亡。（圖／路透）

綜合CNN、ABC報導，空拍畫面顯示3輛裝甲警車包圍住白色廂型車後，武裝警察持步槍下車接近廂型車，其中一人擊破副駕窗戶，伸手進去從內部開門後，確認車內情況。其他武裝員警則打開駕駛座車門，看見一名亞裔男子趴在方向盤上。

警方先前指出，現場員警在對峙期間聽到一聲槍響，應為嫌犯在車內開槍自轟。洛杉磯郡警局特勤局（SEB）發布推文表示，對峙已經結束。

警方稍早公布的兇嫌資訊中提到，兇嫌為亞裔中年男性，身高約175公分，體重68公斤，穿著皮外套，戴毛帽和眼鏡。

▼警方稍早公布兇嫌長相。（圖／翻攝推特）

▲▼槍擊案為「小台北」在新年覆蓋恐怖陰影 。（圖／路透）

警方目前除未公布兇嫌名字及作案動機外，也保留未對外釋出死傷者名單。

蒙特利公園市當地除夕時間爆發槍擊案，釀成至少10死10傷。加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）稍早召開記者會指出，槍手疑似為一名亞裔男性，不過並未透露更多細節。他認為槍手並非使用突擊步槍犯案，但也未說明可能的作案槍械。

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