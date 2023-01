美「小台北」10死槍擊案兇手身分曝！　大批警力包圍對峙

記者張靖榕/綜合報導

美國加州洛杉磯蒙特利公園市(Monterey Park),當地時間除夕(21日)爆發槍擊案,釀成至少10死10傷,警方目前鎖定一名疑為亞裔的男子,並出動裝甲警車包圍一輛白色廂型車,附近還有大量警車待命。蒙特利公園市因70年代大量台裔移入,因此被稱作「小台北」。

▲大批警力包圍一輛廂型車 。(圖/路透)

綜合外電報導,加州洛杉磯郡警長魯納(Robert Luna)22日召開記者會指出,槍手疑似為一名亞裔男性,不過並未透露更多細節。他認為槍手並非使用突擊步槍犯案,但也未說明可能的作案槍械。

外媒最新空拍畫面顯示,警方出動至少2輛裝甲警車將一輛白色廂型車前後包夾,讓廂型車動彈不得,附近還有大輛警車待命,對峙地點位於洛杉磯市南方的托蘭斯(Torrance)。

We’ve got some activity going on around the van - it’s unclear what’s happening but looks like they might be trying to extract whoever is inside the van pic.twitter.com/GmGWxYQCNN