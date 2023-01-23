美「小台北」10死槍擊案兇手身分曝！　大批警力包圍對峙

記者張靖榕／綜合報導

美國加州洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park），當地時間除夕（21日）爆發槍擊案，釀成至少10死10傷，警方目前鎖定一名疑為亞裔的男子，並出動裝甲警車包圍一輛白色廂型車，附近還有大量警車待命。蒙特利公園市因70年代大量台裔移入，因此被稱作「小台北」。

▲大批警力包圍一輛廂型車 。（圖／路透）

綜合外電報導，加州洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）22日召開記者會指出，槍手疑似為一名亞裔男性，不過並未透露更多細節。他認為槍手並非使用突擊步槍犯案，但也未說明可能的作案槍械。

外媒最新空拍畫面顯示，警方出動至少2輛裝甲警車將一輛白色廂型車前後包夾，讓廂型車動彈不得，附近還有大輛警車待命，對峙地點位於洛杉磯市南方的托蘭斯（Torrance）。

We’ve got some activity going on around the van - it’s unclear what’s happening but looks like they might be trying to extract whoever is inside the van pic.twitter.com/GmGWxYQCNN — Kristy Hutchings (she/her) (@krhutchings) January 22, 2023

▲▼華裔社區慶農曆新年期間發生槍擊憾事 。（圖／路透）

「小台北」蒙特利公園市當地亞裔居民占3分之2人口，大多數是華裔，案發當時有上千人在舞廳慶祝農曆新年，不幸除夕夜爆發重大槍擊案。當時一名男性嫌犯闖入舞廳內，疑似持半自動步槍開火，導致至少10人死亡、10人受傷。

蒙特利公園市的姐妹市包含台灣新北市永和、中國泉州市、廣州市和潮州市，被當地華裔稱為蒙市，住有6萬多人，加上70年代有不少台裔美人遷入，被稱作是「小台北」，在美國華人城市中具有重要指標。