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為何三星沒有生產汽車？　《財閥家》再現時局無奈

▲宋仲基《財閥家的小兒子》收視。（圖／friDay提供）

▲《財閥家的小兒子》順洋集團會長陳養喆對汽車情有獨鍾，被認為是以李秉喆、李健熙作為故事參考範本。（圖／friDay提供）

記者羅翊宬／編譯

由韓星宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》，劇情雖然改編自漫畫，但其實忠實呈現南韓經濟從1980至2000年代的發展史，包括南韓引以為戒的IMF國際金融危機。事實上，劇情一開始除了引述、探討三星集團（劇中為順洋集團）執意發展半導體的理由，也描述了三星在發展汽車產業上所走過的困境。

其實，三星集團同樣也曾發展過汽車製造產業，只不過它的起步太晚，國內市場早已因現代、雙龍、起亞等大廠而飽和，即便三星汽車努力提升汽車品質、試圖讓消費者有全新體驗，促使現代等其他競爭企業跟著提升服務品質，但1997年的IMF金融危機讓南韓國內消費者市場嚴重萎縮，加上政府的經濟政策，逼迫三星最終步向內部結構調整、被其他外國企業收購的命運。

根據韓媒《東亞日報》，三星集團1938年由初代會長李秉喆創立後，於1970至80年代經歷高速成長期，當時李秉喆不僅獨排眾議，決定將發展半導體視為集團的未來生計與出路，他甚至還計畫發展汽車製造業，因為當時國內排行第一大的財閥為現代集團，三星集團只能與樂喜金星（LG）、大宇集團爭奪第二或第三名，為了殺出一條血路，公司內部對於開創新產業產生共識，而身為汽車愛好者的李健熙決定發展汽車產業。

經過長時間的準備，三星集團1992年成立汽車事業推進小組，開始在釜山市江西區蓋起汽車工廠，然而過程卻並非一帆風順，因為廠址前身為垃圾掩埋場，導致該地地盤脆弱，光是整地等基礎工程便需耗資數千億韓元。

就算如此，三星仍決意在該地設廠，原因是該地距離釜山港相當近，可以節省進口原物料、出口汽車產品時的運輸成本，且金泳三政府特別在意釜山地區的發展，三星集團此舉自然能獲得中央政府好感。

不過三星集團在汽車產業上太晚起步，當時光是南韓國內就有現代、起亞、大宇、雙龍等4大汽車製造商，在人口不到5000萬的市場下分食汽車產業大餅，三星集團毫無汽車產業上的任何技術與知識，因此三星1994年與日本的NISSAN簽約，引進各種技術與產品製造權利，當年南韓汽車產業在技術上根本看不到日本的車尾燈，三星可以藉此在短時間內發展技術，與現代等汽車製造商並駕齊驅。

雖然三星集團也曾試圖收購起亞汽車、買下起亞汽車大量持股，然而起亞汽車不敵IMF金融危機，最後被現代集團併購，三星集團的策略宣告失敗。

▲▼南韓三星汽車1998年3月正式推出首款中型房車SM5。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓三星汽車1998年3月正式推出首款中型房車SM5。（圖／翻攝自韓網）

三星集團在汽車產業上一路披荊斬棘，1995年3月成立「三星汽車」、1998年3月正式推出首款中型房車SM5，宣告打入南韓國內汽車消費市場，從生產到出廠實施嚴格的品控管，提升產品良率，接著依據四缸引擎、六缸引擎與不同的排氣量推出各款汽車，高階車款SM525V標榜在性能上凌駕現代。

儘管三星致力於在汽車產業上推出優秀產品、透過積極行銷在消費者心目中留下強烈印象，但仍敵不過飽和、甚至一度萎縮的內需消費市場，因為三星過去在汽車產業上根本沒有基礎，且在從外商簽約引進技術、擴充人力資源等基本過程耗費天文數字般的鉅額投資，在面臨1997年IMF金融危機下又無法透過活絡內需市場回收投資成本。

最後，三星集團只能先試圖將三星汽車賣給大宇集團，談判破局且大宇集團解散後，又將三星汽車於2000年7月賣給法國車輛製造商雷諾，此後三星集團便不再跨足汽車產業。

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