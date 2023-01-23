過年大魚大肉溫差大　美女醫護：三高患者注意

▲美女醫提醒春節期間注意保暖及溫差變化。（示意圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是農曆春節初二，曾擔任護理師的台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺分享，過去在內科經常遇到急性腸胃炎患者，叮嚀民眾們儘量不要吃隔夜菜；「美女醫師」台北市黨部主委吳欣岱補充，過年期間吃好料，心肌梗塞、主動脈剝離的狀況都會比較多，尤其當氣溫驟降或溫差過大時，易引發血管收縮，對於三高的病人包括糖尿病、高血壓、高血脂患者，血壓恐突然升高，提醒民眾注意溫差變化，穿暖一點再出門。

楊佩樺過去曾經在高雄榮總擔任護理師，她分享，由於在內科比較多，經常在農曆春節期間遇到腸胃炎的患者，例如曾有一家四口初一時把除夕夜的年夜飯熱來吃，未料所有家庭成員都急性腸胃炎，脫水脫的太誇張，最終把健保房的四人房包下來，叮嚀民眾儘量不要吃隔夜菜，品質不好的食物，容易導致腸胃不舒服。

▲楊佩樺曾任護理師。（圖／翻攝自Facebook／楊佩樺－可以胖不能壞）

擔任心臟血管外科醫師的吳欣岱則說，過年期間堂表兄弟姐妹一起玩，常見到的狀況是小朋友撞到頭，平常其實很少，但過年時幾乎都是全家人一起來看診，氣氛有些可愛又有點可憐；此外，因為過年期間大魚大肉，心肌梗塞、主動脈剝離的狀況都會比較多，提醒民眾注意溫差，如果室內外溫差轉換大，要先穿暖一點再出門，或者老人家在家洗澡時，要等到開始有熱水了再開始脫衣服，會比較安全一點。

此外，由於家中姐妹兩人都擔任護理師，楊佩樺直言，她沒有過年的奢求，除夕團圓、初二回娘家對她來說都是其他人的事，家人習慣在開工後再全家一起出去玩；吳欣岱表示，除夕夜不能回家團圓，不過能在醫院照顧大家也不錯，加上每年春節前患者、等開刀的病人都會比較多，因此他們家也習慣在開工之後再團圓。

▲吳欣岱目前仍在執業中。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱＠台灣基進）