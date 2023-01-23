人妻半夜「野外草叢大解放」　慘被丟包！摸黑步行20km求救

▲泰國55歲男性在路邊撒尿解放，結果忘記老婆還在原地，半夜將她「丟包」在郊外公路。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者張寧倢／編譯

泰國一名男子去年12月聖誕節前夕，開夜車載愛妻出遊，起初一切氣氛都很美好，直到凌晨3點左右，夫妻倆暫時下車到草叢中「解放」，沒想到男子上完廁所後直接上車走人，竟把老婆忘在原地，一個人在大半夜被丟包的她只好「徒步尋夫」，走了20多公里才找到老公。

綜合泰媒報導，泰國巴真府（Prachinburi）警方2022年12月25日受理了49歲婦人安努葉（Amnuay Chaimoon）求助報案，她聲稱自己半夜被丈夫「遺棄」在甲民武里縣（Kabin Buri）的304號公路幹道上，因為夜路漆黑，她不但沒錢搭車也沒有手機，只好沿著公路徒步行走，走了20多公里後才終於找到警察局。

安努葉抱怨，前一晚她55歲的丈夫布頓（Boontom Chaimoon）開夜車，準備帶她回到馬哈沙拉堪府（Maha Sarakham）家鄉度假，大約凌晨3點左右，尿急的布頓決定先把車子臨停路邊，下車「解手」。

▲老婆一個人從凌晨3點走到5點，徒步走了20多公里才找到警察局求救。

安努葉當時問老公「為什麼剛才經過加油站時不停下來」，雖然嘴上責怪，但她也跟著下車躲在路邊草叢「解放」，但當她準備走回車上時，卻發現車子和老公都不見了，她就這樣在半夜獨自走在郊外公路上，清晨5點終於走到警察局報案，但她記不得老公的手機號碼，警察只好撥打安努葉本人的手機號碼，豈料他們打了至少20通，一直在開車的布頓都沒有接起來。

直到聖誕節當天早上8點，布頓終於接到警方通知，他羞愧得趕快掉頭，趕回來載老婆。泰媒報導稱，等布頓恍然大悟自己把老婆丟在半路時，他已經驅車跑了160公里遠，他一直以為老婆坐在後座睡覺。安努葉則說，發生這種誇張事的機率可能只有百萬分之一，「我現在不想說什麼，我們先回家，再和老公說。」