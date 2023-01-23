網紅嫌腳太醜！竟動手術移除「腳趾關節」　網狂酸：又肥又短

▲TikTok網紅雅典娜嫌腳太醜竟手術「將腳趾縮短」。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

現代許多人都對於自己的身體感到不滿意，有些人會選擇透過整型手術做出改變，而美國一名網紅卻是對自己的過長的「腳趾頭」感到不滿，所以獨排眾議做了腳趾整容手術，直接動刀將腳趾縮短，但這也引來網友一面倒狂酸。

根據《每日郵報》報導，住在邁阿密的TikTok網紅雅典娜（Athena）擁有腳好身材和亮麗外型，但她始終不滿意的是自己的又長又彎的腳趾，「我的腳趾對我來說是一個很大的不安全感，尤其是當我穿高跟鞋的時候。」

終於，雅典娜找到機會幫自己的腳趾動整型手術，她在去年11月發表一段影片表示，她接受了手術將自己的腳趾縮短，不過術後腫脹的腳趾配上原本的腳看起來相當不成比例，也引來許多網友惡毒嘲諷，「以前比較好看」、「這是什麼精靈腳趾」、「這是笑話嗎？」

不過雅典娜仍自信認為，這是她做過最好的決定。足部與腳踝關節醫生布里茲（Neal Blitz）表示，腳趾縮短手通常包含關節移除和縫合，消腫需要花上最少6個星期，之後才會看起來更正常。