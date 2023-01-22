快訊／美國華裔大城「慶新年」爆槍擊！　至少16人中彈

▲蒙特利公園華裔農曆新年活動傳槍響。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州洛杉磯在當地時間21日晚間10時許爆發槍擊案，當時有上千人聚集在蒙特利公園（Monterey Park）參加農曆新年活動，目前已知有至少16人中槍被緊急送往醫院，但詳細死傷狀況不明；有媒體消息稱，現場急救人員在初步報告中表示，有至少10人死亡、9人受傷，但警方尚未出面證實。

▲蒙特利公園華裔農曆新年活動傳槍響。（圖／路透）



槍案發生地點附近燒烤店的店主Seung Won Choi表示，當時突然有3個人衝進他的店裡，並要求快點把門鎖上，因為外面有人拿著疑似機關槍的人，並稱槍手有多發子彈，當子彈用完就會立即拿起下一個。

▲蒙特利公園華裔農曆新年活動傳槍響。（圖／路透）



根據《洛杉磯時報》報導，蒙特利公園為了慶祝農曆新年，從21日除夕夜開始一連兩天舉辦新年活動，也是該地區最大的農曆新年活動之一。從新聞影片可以看到，當天早些時候民眾還開心的聚在一起逛市集。

#BREAKING: Mass shooting with reports of multiple victims Dead

#MontereyPark | #CA



Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf — (@rawsalerts) January 22, 2023

目前推特曝光的畫面顯示，警察和消防人員正聚集在當地，準備將傷者送往多家醫院，目前尚不清楚是否抓到槍手，也不知道實際作案人數和動機。

One of many victims being transported from the Monterey Park incident. #montereypark pic.twitter.com/a7vaNWFJlb — Sal (@news__dude) January 22, 2023

蒙特利公園被當地華裔稱為蒙市，根據人口普查資料顯示，該市共有60,269人，亞裔占逾三分之二，其中絕大多數為華裔，該市在美國華人主要聚居城市中佔有重要指標地位。

臺灣的新北市永和區以及中國大陸的泉州市、廣州市、潮州市同為蒙特利公園的姐妹市。