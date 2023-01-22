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她「用錯湯匙」引發嚴重過敏慘死！　男友崩潰：3天前才求婚

▲▼來自英國的24歲女子潔西（Jess Prinsloo）因用錯湯匙誤食乳製品引發嚴重過敏致死。（圖／翻攝自Facebook）

▲來自英國的24歲女子潔西因用錯湯匙誤食乳製品引發嚴重過敏致死。（圖／翻攝自Facebook）

記者張方瑀／綜合報導

來自英國的24歲女子潔西（Jess Prinsloo）在南非被交往3年的男友求婚，沒想到她才開心迎接未婚妻身分短短3天，就因為「用錯湯匙」引發嚴重的乳製品過敏，儘管立刻服用藥物，但最終仍宣告不治。

根據《太陽報》報導，隨著新冠肺炎疫情漸歇，長住在英國威爾斯的潔西去年底帶著交往3年的男友克雷格（Craig McKinnon）返回南非探視家人，結果克雷格驚喜地在去年12月27日向她求婚，她也開心地在臉書發文，慶祝自己有了未婚妻的新身分。

▲▼來自英國的24歲女子潔西（Jess Prinsloo）因用錯湯匙誤食乳製品引發嚴重過敏致死。（圖／翻攝自Facebook）

▲潔西才剛接受男友求婚。（圖／翻攝自Facebook）

沒想到12月30日潔西帶著克雷格回到母親家時，卻突然發生了意外，潔思不小心使用了已碰過乳製品的湯匙，引發嚴重過敏反應，整個人呼吸困難，就算吃下隨身攜帶的藥物也都沒用，緊急送醫後仍在跨年夜宣告不治。

克雷格說，潔西從9個月大開始就對乳製品過敏，過去就曾因誤食而引發嚴重過敏反應，「她需要抗組織胺藥、腎上腺素注射器，也需要立刻送往醫院，所以我也已經3年沒有碰乳製品，因為不值得冒這個險。」

克雷格悲痛表示，潔西一直很注意自己的病情，沒想到最後仍因過敏喪命，「當潔西去世時，我的一部分也死去了，我感受到前所未有的痛苦，雖然只有短短3天，但我仍很榮幸能稱她是我的未婚妻，這是我生命中最棒的3天。」

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