登月第2人！前太空人93歲高齡迎娶「第4任嬌妻」　羞：像在私奔

▲艾德林迎娶小30歲的妻子法爾。（圖／推特／@TheRealBuzz）



記者王佩翊／編譯

美國前太空人艾德林（Buzz Aldrin）是第2位登上月球的太空人，而他20日迎來93歲生日，同時也公布喜訊，宣布在同一天喜上加喜迎娶第4任妻子，並稱兩人像是「要私奔的年輕人」。艾德林1969年與阿姆斯壯、科斯林一同登月，而在阿姆斯壯率先踏上月球後，他緊跟其後，不過如今3人中僅剩他在世。

根據《衛報》報導，艾德林20日在推特上表示，在93歲生日當天，於洛杉磯和63歲的女友法爾（Anca Faur）舉行了一場小型婚禮，結為連理，並公開了2張婚禮照片。他寫道，「我很高興能夠宣布這個消息，我在93歲生日當天與一生摯愛法爾共許一生。我們在洛杉磯舉行了一場私人儀式，並進入神聖的婚姻關係，我們兩人興奮地像是要私奔的年輕人一樣。」

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

法爾是艾德林的第4任妻子，艾德林曾經結過3次婚又離過3次婚。他1954年和第1任妻子結婚，結縭20年後離婚，隨後在1975年與第2任妻子結婚，但1978年便離婚，10年後又在1988年和第3任妻子結婚，並在2012離婚。法爾與艾德林相差30歲，而她自2019年起便一直擔任艾德林名下風險投資公司的執行副總裁。

艾德林是史上第2個登上月球的人，當時他和登月第1人阿姆斯壯一同執行任務，並在阿姆斯壯踏上月球後，緊跟在後，成為第2個踏上月球的人。當時還有另一名一起執行任務的太空人科斯林，不過現在僅剩他一人還在世。