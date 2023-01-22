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老爸偷「搞上媳婦」！她抓包不堪對話崩潰　哥哥竟力挺亂倫大嫂

女網友發現爸爸和大嫂搞上，內心相當崩潰。（示意圖／pixabay）

▲女網友發現爸爸和大嫂搞上，內心相當崩潰。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

根據統計，出軌對象通常是身邊親近的人，因為朝夕相處，擦出愛的火花。一名女網友表示，無意間發現爸爸居然和大嫂偷偷來，怎料到哥哥知道後居然還和大嫂站在同陣線，讓她相當崩潰，不知道該不該把真相告訴媽媽。

根據《7NEWS Australia》報導，一名24歲女子在Reddit提及，在懷疑父親背叛母親幾個月後，一切終於有了解答，原來父親與大嫂居然發生關係了；她透露，自己無意間在臉書的對話中發現他們扭曲的關係，大嫂至少背叛了27歲患有自閉症及極度焦慮症的哥哥。

她崩潰地說，自己最怕的是媽媽知道真相後會傷心，媽媽與爸爸結婚37年，感情一直都沒有什麼狀況，「現在我知道這是完全真實的並且正在發生，我不敢告訴媽媽，但我知道我必須要告訴她，我真的很為難、很痛苦，媽媽是我最好的朋友。」

不少人看完後，紛紛驚呼留言「真可怕，妳爸跟妳大嫂很自私，沒考慮到後果」、「太噁心了，就像靈魂破碎一樣」、「我猜妳媽和妳哥應該都知道，只是沒講破」、「這會毀了這個家庭，但妳媽媽有權需要知道」、「也許可以找律師處理離婚事宜」。不久後女子更新近況表示，出於某種原因，哥哥居然力挺大嫂，由於哥哥精神狀況不是很好，容易被操控和暴怒，因此自己真的不知道接下來會面臨什麼。

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