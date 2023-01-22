要去要快！日本金閣寺門票4／1漲價　寺方嘆：痛苦決定

▲ 京都知名觀光勝地「金閣寺」門票喊漲。（圖／達志影像）



文／中央社

日本京都市知名景點金閣寺及龍安寺，受COVID-19疫情長期肆虐等影響造成遊客銳減，部分門票將從今年4月1日起調漲100日圓（約新台幣23元）。

日本時事通信社報導，儘管日本政府放寬COVID-19邊境管控措施及重啟振興國旅補助方案，世界文化遺產「金閣寺」（本名鹿苑寺）等仍決定從4月1日起調漲門票。

金閣寺成人及高中生門票將從400日圓調漲到500日圓，是1993年4月以來時隔30年再度調漲。至於中小學生門票凍漲，維持300日圓；學齡前兒童也維持免費。

金閣寺負責人員說，這是為能長久保護金閣寺所做的痛苦選擇；他們一方面負有讓金閣寺之美永留後世的使命，一方面也想讓大家能繼續觀看美麗建築。

除金閣寺外，已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）曾參觀過的世界遺產龍安寺，也將從4月1日起調漲成人票100日圓至每張票600日圓。

龍安寺管理人員岩田晃治說，雖然來參觀的民眾從2022年9月左右起開始回流，但過去占整體參觀人數約6成的外國觀光客，現在仍只有疫情前一半左右水準。

岩田說，為能進行永久維護及管理，必須要有某種程度收入，「這次調漲金額真的已是最低限度」。

京都市另一處世界遺產二条城，已從2022年6月調整門票費用，包括二之丸御殿參觀費在內的普通門票，從1030日圓調漲到1300日圓，但入城遊客人數並未因門票調漲而減少。