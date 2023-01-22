被6噸鏟雪車輾過！　「鷹眼」傑瑞米雷納親曝：全身30根骨頭斷掉

▲漫威英雄「鷹眼」傑瑞米雷納在元旦時遭鏟雪車輾過重傷送醫。（圖／翻攝自IG／Jeremy Renner）



記者張方瑀／綜合報導

好萊塢演員、飾演漫威英雄「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）在元旦時遭鏟雪車輾過重傷送醫。他21日發文向粉絲報平安，也首度透露自己的詳細傷勢，「斷掉的30多根骨頭總有一天會癒合的。」

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023

傑瑞米雷納21日在社群平台發文，還附上了一張自己正在進行復健的照片，「我要感謝每個人的訊息和關心，非常關愛與感謝你們所有人，這30多根骨頭會癒合，變得更加強壯，就像對家人和朋友的愛與連結會繼續加深一樣。」

現年52歲的傑瑞米雷納在今年元旦不慎被自家6噸重的鏟雪車輾過，導致他腿部骨折、右側胸部塌陷、頭部大量出血，甚至一度傳出命危。所幸經過手術，目前正逐漸復原，還在4日po出自拍照，只見他的半邊臉全都是深紫色瘀血，整張臉明顯腫脹，和過去帥氣模樣相差極大。