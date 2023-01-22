岸田文雄擬「2月訪基輔」親會澤倫斯基！　將根據戰況做最後判斷

▲烏克蘭總統澤倫斯基與日本首相岸田文雄。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄預計2月親自出訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基進行高峰會，目前雙方已經正式進入細節商討階段，並將根據當地戰況進行最終判斷。日本作為現在的G7議長國，將透過此次會談表明繼續主導對烏支援的意向，同時發表譴責俄羅斯侵略的共同文件。

根據《讀賣新聞》報導，多名日本政府內部人士透露，岸田文雄屆時將會經由鄰國波蘭入境，以陸路方式進入烏克蘭。除了到訪基輔外，也有可能前往其他受到俄羅斯攻擊的區域。由於日本國會將於23日展開常會，為了不造成影響，預計會將出訪行程安排在周末。

▲日本政府將根據烏克蘭戰情做最後判斷。（圖／路透）



在與澤倫斯基的會談中，除了會向對方傳遞將繼續對烏克蘭進行民生支援的意向外，受到俄羅斯持續進行核武威嚇影響，岸田文雄也會與澤倫斯基再度確認，為實現「無核武世界」目標的雙方合作的重要性。

岸田文雄6日與澤倫斯基進行熱線對談時，主動提及有意前往烏克蘭。G7成員國中，英國首相、加拿大總理、德國總統、法國總統以及義大利總理，在2022年2月24日俄羅斯首度出兵攻打烏克蘭後，都曾分別到訪基輔。而美國則是派國務卿與國防部長前往烏克蘭，除此之外，總統拜登同年12月也在華府與澤倫斯基會面。也就是說，在G7中僅剩日本未派人與澤倫斯基進行會談。

G7高峰會5月將於日本廣島舉行，其中俄羅斯入侵烏克蘭將成為主要議題之一。為此，岸田文雄親自出訪烏克蘭，希望藉由向全世界傳達各國合作支援烏克蘭的重要性，促進峰會成功。

儘管如此，烏克蘭戰局近日再度升溫，包含基輔在內的多個地區遭到無人機與飛彈攻擊，造成大量死傷。為了確保岸田文雄出訪時的安全，日本政府將會觀察局勢直到最後一刻，再決定是否出訪。