台捷友好！　捷克參議長韋德齊「2句中文」向台灣拜年

▲捷克參議長韋德齊先前來台時,總統蔡英文於府內接見訪團。(圖/總統府提供)

記者張靖榕/綜合報導

台灣慶祝農曆新年,2020年曾率團訪問台灣的捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)除夕(21日)當天也在推特發文,恭賀台灣人「農曆新年快樂」,並用中文寫下祝賀語,誠意十足再現台捷友好。

韋德齊用英文寫下,「在台灣和其他地方親愛的朋友們,我祝願你們都開心慶祝農曆新年,兔年行大運!」文末則用中文寫下,「新年快樂,萬事如意。」

Dear friends, in Taiwan and elsewhere, I hope you will enjoy the Lunar New Year celebrations and will have a wonderful Year of the Rabbit!



新年快樂,萬事如意。