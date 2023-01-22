台捷友好！　捷克參議長韋德齊「2句中文」向台灣拜年

▲捷克參議長韋德齊先前來台時，總統蔡英文於府內接見訪團。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

台灣慶祝農曆新年，2020年曾率團訪問台灣的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）除夕（21日）當天也在推特發文，恭賀台灣人「農曆新年快樂」，並用中文寫下祝賀語，誠意十足再現台捷友好。

韋德齊用英文寫下，「在台灣和其他地方親愛的朋友們，我祝願你們都開心慶祝農曆新年，兔年行大運！」文末則用中文寫下，「新年快樂，萬事如意。」

Dear friends, in Taiwan and elsewhere, I hope you will enjoy the Lunar New Year celebrations and will have a wonderful Year of the Rabbit!



新年快樂，萬事如意。 — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 21, 2023

▲韋德齊維持台捷友好外交態度。（圖／翻攝自twitter／@Vystrcil_Milos）

韋德齊2020年8月底曾率團來台參訪立法院，他在演說中發表震撼人心的「我是台灣人」一席話，獲得全場起立喝采，成為我國史上第一位在立法院演講的非邦交國議長。

繼參議院議長韋德齊來台後，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也預定，今年春季率國會及工商團體訪問我國，為推動台捷友好與工商交流更進一步。