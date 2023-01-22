租42間小套房賣淫…還搞「企業化」管理　吸金1億台幣！行情價碼曝

▲南韓警方破獲首都圈非法賣淫集團。（圖／翻攝自京畿北部警察廳）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓警方年初破獲在首都圈從事性交易的犯罪集團，經營約3年已經非法獲利47億韓元（約新台幣1億1490萬元）。集團首腦在多個地點租賃了42戶住商混合的公寓套房作為交易地點，還讓旗下成員詳細分工，並重要助手們給予「營業室長」等頭銜，以「企業化」管理整個犯罪集團。

綜合韓聯社等韓媒報導，京畿北部警察廳1月3日表示，警方在京畿道城南市盆唐區和議政府地區一帶查獲非法性交易場所，並以涉嫌違反《性交易中介等行為相關處罰條例》為由拘留45歲主嫌A某，「營業室長」等另外5名集團成員被捕後以不拘留立案調查。

報導指出，A某涉嫌自2020年1月到2022年12月的3年內，在盆唐與議政府地區分別租借了40戶、2戶住商混合公寓，作為性交易場所，賺取非法收益。根據不同服務項目每次收費介於11萬韓元（約新台幣2700元）到19萬韓元（約新台幣4650元）不等，每年犯罪收益約16億韓元（約新台幣3900萬元），3年內已獲利高達47億韓元（約新台幣1億1490萬元）。

據調查，集團透過非法性交易中介網站投放廣告，並拉攏首次消費的嫖客成為長期客戶。警方人員表示，目前已經針對嫌犯們持有的4件公寓物件和4輛高級進口車，提出起訴前沒收、保管申請，今後將強化查緝躲避在一般公寓套房內的性交易犯罪，盼杜絕非法行為。