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越南媽嫁來台！從「不懂中文」讀到空大畢業　18年華麗轉身變老師

▲越南媽媽陳雪娥。（圖／新竹縣府提供）

▲陳雪娥從越南嫁來台灣，為了孩子開始學中文，從小學一路讀到空中大學。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

18年前從越南遠嫁來台的陳雪娥，為了家庭和孩子開始中文學習，從不識中文字一路苦學至空中大學畢業，孜孜不懈地繼續投入越南語言教學，並自行編製語言教具，在台灣傳承越南文化。

48歲的陳雪娥2006年來台，當時的她人生地不熟，但為了陪伴孩子勇敢走出來，不斷進修求學，在丈夫的支持陪伴與女兒的鼓勵之下，從國小開始學習，接著國中、高中，再到空中大學，順利取得學士學位，並獲得成績優良學習楷模獎，目前也成為新竹縣竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。

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▲越南媽媽陳雪娥。（圖／新竹縣府提供）

▲▼陳雪娥也鼓勵新住民姊妹，學習的過程雖然很累，卻能學到無限的知識與技能，也能讓自己更能融入台灣生活。

▲越南媽媽陳雪娥。（圖／新竹縣府提供）

新竹縣教育局表示，陳雪娥積極向學，連假日也不斷地充實自我，不僅擔任新住民語文教學支援人員，更通過新住民子女華語補救(越南語)通譯人員培訓課程，並自行編製了越南語的教具，讓學生更容易吸收。此外，她也積極精進自身的教學內容設計，參與新住民語教學支援人員教師研習，指導新住民將越南語融入生活。好學的她，今年也獲選為縣府「新住民一代學習楷模」計畫中，新住民學習楷模肯定。

「只有終身學習，才能因應環境的改變」陳雪娥也鼓勵新住民姊妹，雖然有家庭、工作要兼顧，但仍要抽空學習，學習的過程雖然很累，卻能學到無限的知識與技能，讓她更能融入台灣的生活。

新竹縣長楊文科說，陳雪娥千里迢迢來到台灣，在面對氣候、文化以及語言上的殊異，為了家人們，每天在空餘時間投入學習，這份熱愛學習的心不侷限國際，堪稱表率值得肯定。

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