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賣肉網紅曬辣照問「要PS5還是要我？」　網友投票結果出爐糗大了

美國爆乳網紅問「要PS5還是要我」　優惠誘惑仍難改網友「本性」

▲「賣肉」實況主Amouranth。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

Twitch上知名的「賣肉」實況主Amouranth，先前才因為控訴自己台裔丈夫對自己的管控與精神虐待，成為許多網友討論的話題。而先前曾表示「是丈夫要求裸露」的Amouranth，在這些風波結束後還是沒有關閉自己Onlyfans帳號，依舊用著自己姣好的身材來吸引網友。而近期他在推特上舉辦投票，詢問網友「是想要我還是想要PS5」，沒想到網友一面倒的選擇PS5，完全不給Amouranth任何情面。

Amouranth於16日在推特上舉辦投票，他先是貼出自己超低胸的爆乳照與豐臀照，直接詢問網友「請明智的選擇你可能想獲得的東西」，而選項分別是「與Amouranth約會1天」和「PS5」，沒想到參與投票的5.87萬名網友中，其中64.5%的網友都選擇PS5。

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（圖／翻攝自推特）

▲網友幾乎都選PS5。（圖／翻攝自推特）

或許是投票結果實在太過懸殊，讓Amouranth的面子很難掛的住，於是Amouranth又在18日舉辦了一次投票，要觀眾從「電競主機」與「Amouranth」選一個想要的。而Amouranth甚至還在推文中表示「只要投我的人，可以用1折的優惠訂閱我的Onlyfans」。但即便祭出如此優惠又誘惑的福利，目前為止，參與投票的7.81萬名網友中，超過75.8%的人還是選擇要電競主機。

（圖／翻攝自推特）

▲Amouranth再祭出優惠。（圖／翻攝自推特）

而面對兩次失敗的Amouranth，似乎對這個遊戲玩上了癮，日前又貼出自己穿著火辣的泳裝照，要網友從NVIDIA GTX 4090顯示卡與他之間做一個選擇，而截至截稿前為止，參與投票的近萬名網友中，有超過77.5%的網友還是想要顯示卡。

（圖／翻攝自推特）

▲Amouranth還是輸了。（圖／翻攝自推特）

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