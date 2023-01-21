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加密貨幣圈又倒一家！　Genesis在美聲請破產

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲加密幣借貸平台Genesis於19日向美國聲請破產保護。（圖／路透）

文／中央社

隨著加密貨幣交易平台FTX與加密貨幣貸款平台BlockFi倒閉掀起市場動盪，加密幣借貸平台Genesis於19日向美國聲請破產保護，積欠債權人至少34億美元。

路透社報導，加密幣交易平台FTX破產後，市場效應衝擊整個產業，Genesis Global Capital於去年11月16日暫停客戶資金贖回要求。Genesis的母公司為風險投資公司數位貨幣集團（Digital Currency Group）。

瑞銀（UBS）貨幣和加密貨幣策略師卡奇科夫斯基（Ivan Kachkovski） 表示，Genesis破產「並未對市場造成衝擊」。但「連鎖效應是否會持續下去，還有待觀察」。

根據Genesis向位於紐約南區美國破產法院提交的文件，估計截至去年11月30日止，公司擁有超過10萬名債權人，資產價值53億美元，含公司間負債在內的債務有51億美元。

法院文件指出，Genesis在5月19日前提出脫離破產保護計畫，將在3個月內設法拍賣資產以償還債權人。

Genesis Global Capital的母公司Genesis Global Holdco和另一家貸款公司Genesis Asia Pacific也申請了破產保護。

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