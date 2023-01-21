《龍紋身的女孩》男星加州登山失聯1周！　警怕雪崩暫停地面搜索

▲65歲英國男星山德斯（Julian Sands）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

現年65歲英國男星山德斯（Julian Sands）本月13日在加州登山時失聯，救難人員接獲家人報案後展開搜索，但當地天氣條件不佳，地上積著幾吋厚的雪，隨時都有雪崩危險，目前已先暫停地面搜索行動，但空中搜索仍持續。

根據BBC報導，山德斯13日晚間19時30分左右被家人通報失蹤，他最後一次和家人聯繫是在洛杉磯北部聖蓋博山（San Gabriel Mountains）的鮑爾迪山區（Baldy Bowl）。根據手機信號顯示，山德斯15日仍有持續移動，但目前仍沒有消息，警方也在失蹤地附近找到他的車。

目前空中搜索仍持續，但由於天氣惡劣、地上滿是厚雪和結冰，隨時都有雪崩危險，因此地面搜索目前已先暫停，但空中搜索仍持續。

朱利安山德斯出生於英國，他因演出1985年電影《窗外有藍天》（A Room with a View）成名後，為展開好萊塢生涯而移居美國加州。

近年他也曾出演2019年馬來西亞電影《夕霧花園》，也曾在《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）中飾演年輕時的瑞典豪門家族企業家范耶爾（Henrik Vanger）。