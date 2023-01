「超巨怪物」籠罩土耳其上空！靜止1hr後突然消失　網驚：是UFO

▲土耳其上空19日被一個神秘橘紅物體籠罩。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

土耳其布爾薩市(Bursa)19日清晨出現異象,城市上空突然被一個神秘的巨大漩渦狀物體籠罩長達1小時,而這個不明物體在日出的橘紅色陽光照映下,看起來就像是一架正在升起的不明飛行物(UFO),吸引不少民眾用手機拍下後上傳網路。

綜合外媒報導,從現場畫面可見,這個形似UFO的不明物體,表面有著一圈又一圈、看起來像「回」字形的波紋,經過日出照射後,紋路透著黑紅色光彩,形狀奇異。現場目擊者指出,這個巨型不明物體在布爾薩上空維持了約1個小時,隨後突然消失。

Are they out there? Massive UFO-shaped lens cloud spotted in Turkey. pic.twitter.com/dy2arhZEdE