男子海上漂流24天奇蹟獲救！　僅靠「番茄醬、大蒜粉」維生

▲47歲的佛朗索瓦（Elvis Francois）在海上漂流24天獲救。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

多明尼加一名男子在修理帆船時，結果因天氣過於惡劣，整艘船被推進海裡，他連人帶船隨著洋流在加勒比海漂流，結果他竟靠著船上僅剩的番茄醬、大蒜粉和高湯塊，奇蹟似地撐過24天後獲救。

根據紐約郵報、CNN報導，哥倫比亞海軍19日在聲明中指出，現年47歲的佛朗索瓦（Elvis Francois）在哥倫比亞港外海120海里處被發現，當時一架飛機經過看他的船上刻有「救命」（help）的字樣。

佛朗索瓦表示，他去年12月在荷屬安地列斯群島附近修理帆船，結果因天氣惡劣，他連人帶船被推入海中，且隨著洋流越漂越遠，他在這24天中利用一塊布蒐集雨水，「我沒有食物，船上只有一瓶番茄醬、大蒜粉跟高湯塊，所以我把它們和水混在一起。」

佛朗索瓦說，他曾經用電話試圖聯繫朋友，但隨著船漂到外海，電話也失去訊號，「除了坐著等待，我也沒別的事可做。」由於他對航海知識並不熟練，所以無法靠一己之力返回岸邊，「24天，沒有陸地、沒人說話，不知道該做什麼，不知道身處何地，真的很艱難，我差點失去了希望。」

哥倫比亞官員表示，佛朗索瓦獲救後被轉送到港口城市卡塔赫納（Cartagena）接受治療，接著會轉交給移民當局幫助他回國。