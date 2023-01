男子海上漂流24天奇蹟獲救！　僅靠「番茄醬、大蒜粉」維生

▲47歲的佛朗索瓦(Elvis Francois)在海上漂流24天獲救。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

多明尼加一名男子在修理帆船時,結果因天氣過於惡劣,整艘船被推進海裡,他連人帶船隨著洋流在加勒比海漂流,結果他竟靠著船上僅剩的番茄醬、大蒜粉和高湯塊,奇蹟似地撐過24天後獲救。

根據紐約郵報、CNN報導,哥倫比亞海軍19日在聲明中指出,現年47歲的佛朗索瓦(Elvis Francois)在哥倫比亞港外海120海里處被發現,當時一架飛機經過看他的船上刻有「救命」(help)的字樣。

佛朗索瓦表示,他去年12月在荷屬安地列斯群島附近修理帆船,結果因天氣惡劣,他連人帶船被推入海中,且隨著洋流越漂越遠,他在這24天中利用一塊布蒐集雨水,「我沒有食物,船上只有一瓶番茄醬、大蒜粉跟高湯塊,所以我把它們和水混在一起。」

佛朗索瓦說,他曾經用電話試圖聯繫朋友,但隨著船漂到外海,電話也失去訊號,「除了坐著等待,我也沒別的事可做。」由於他對航海知識並不熟練,所以無法靠一己之力返回岸邊,「24天,沒有陸地、沒人說話,不知道該做什麼,不知道身處何地,真的很艱難,我差點失去了希望。」

哥倫比亞官員表示,佛朗索瓦獲救後被轉送到港口城市卡塔赫納(Cartagena)接受治療,接著會轉交給移民當局幫助他回國。

