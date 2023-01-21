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美國防長：烏克蘭就算沒「豹2戰車」也裝備精良　應把握反攻

▲▼德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭原盼西方國家能快速撥交主力戰車到烏國，但西方在今天未能對此達成共識。美國國防部長奧斯汀表示烏軍就算沒豹2坦克仍屬裝備精良，應把握時機反攻。

綜合路透與法新社報導，西方盟國於德國拉姆施坦（Ramstein）空軍基地舉行國防首長會議，會後美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，烏克蘭要想今年把俄軍逐出境內將極為困難。

會議前半段全聚焦於德國會否放行德製豹2（Leopard 2）戰車援助烏克蘭，或同意盟國將手中擁有的豹2戰車援烏，但與會官員表示今天在豹2援烏一事上未能達成共識，儘管包含援烏防空系統、其他種類戰甲車等大量武器均獲通過。

德國未說明是否提供烏國所期待的豹2戰車（Leopards 2），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他們只盼西方提供重型戰車，此外別無他途。

在拉姆施坦（Ramstein），密利於記者會說：「從軍事角度來看，我仍然認為今年內要將俄軍逐出烏克蘭每寸被占領的土地，將會非常、非常困難。」

這樣的發展可能令烏克蘭失望。自去年2月底俄國揮軍烏克蘭以來，目前仍不見戰爭有解決辦法，也沒有緩和跡象。澤倫斯基已一再特別要求西方能援助主力戰車。

▲▼德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在拉姆施坦的會後記者會說，時間對於烏克蘭今春對俄軍作戰所需的裝備和訓練至關重要，就算沒有豹2戰車，烏軍也已屬裝備精良，「烏克蘭不需仰賴單一種作戰載台」。

奧斯汀還說，烏克蘭預料今春將對俄軍展開反攻，呼籲盟國加快把裝備送到位以利基輔當局準備，「從現在到春天之間，我們有個（反攻）機會之窗…期間任何時候都可供他們行動、反攻」。

以美國為首的這場關於增援烏克蘭的西方防長會議舉行前，外界預期在數個歐洲國家施壓下，盟國應會同意運交德製豹2戰車。

但德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在會議空檔時告訴媒體：「關於豹2戰車，我們仍然不能說何時可做出決定，及做出何種決定。」

他並駁斥外界稱德國以一己之力阻撓戰車援烏的說法，「大家都團結，唯有德國從中作梗的說法是錯誤的」。

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