　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蛋疼4年未就醫！少年睾丸扭轉「整個壞死」　醫一看搖頭：必須切掉

▲▼穆薩（Irfan Musa）因弄傷睾丸，未及時就醫，左邊睾丸早已壞死，必須立刻進行切除手術。（圖／翻攝自TikTok）

▲穆薩因弄傷睾丸，未及時就醫，左邊睾丸早已壞死，必須立刻進行切除手術。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞17歲少年穆薩（Irfan Musa）在體育課意外弄傷睾丸，導致該部位長期疼痛，不過由於穆薩未及時就醫，居然忍痛4年後才到醫院檢查，沒想到竟查出他的左邊睾丸早已壞死，必須立刻進行切除手術。

綜合外媒報導，穆薩在TikTok指出，他2019年在高中體育課上練鉛球時，不小心失足跌倒，導致下體被撞傷，痛到無法走路，不過穆薩當時不以為意，以為疼痛感過一陣子就會消失，便沒有及時到醫院檢查。

自此之後，穆薩的生殖器附近就斷斷續續地有種不適感，害他夜不能寐，有時甚至還出現血尿的情況，因此他便到附近診所看診。然而，醫師檢查後仍無法確定他疼痛的原因，因此穆薩以為這只是普通疼痛，4年來便一直默默忍痛。

去年12月的某日，穆薩不小心被同學踢到丹田後痛得倒地不起，於是校方緊急將他送到附近醫院的急診室，經超音波檢查後，才發現他左邊睾丸早已「扭轉」，導致血液無法流通、「蛋蛋」早已壞死，必須立刻動手術切除。

穆薩也在TikTok分享了他躺在病床上，等待被推入手術室的影片，並透露他術後的恢復狀況良好，「但是我現在只剩下一個睾丸了」。少了左邊睾丸的穆薩透露，幸運的是，他的生育功能未受影響，之後還是有機會生兒育女。

穆薩表示，他當時之所以未到醫院進行檢查，是因為他從小就怕打針、不敢看醫生，沒想到最後卻害了自己，因此他希望以自身經歷提醒所有人，一旦發現身體不適，就必須立刻看醫生，不要諱疾忌醫。

ET快訊
林志玲曬「親筆春聯」露臉拜年！　招牌微笑電暈眾人
婆家染諾羅「逼她帶嫩嬰圍爐」否則不孝！　衝娘家堵人
快訊／國3多車連環撞！　紫爆回堵6公里
最辣日文老師「爆乳拜年」！　老司機噴鼻血：快掉出來
16歲少年罹罕病慘死！　一確診最多只能活3年
韓女偶像拜年脫口「一句話」被罵爆！　緊急出面道歉
高雄蝦皮店到店　小年夜「門口1景象」嚇壞他
浴室黴菌爆發超崩潰！　她「放置1物」掰了噁爛黑森林

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男子海上漂流24天奇蹟獲救！　僅靠「番茄醬、大蒜粉」維生

買餅乾時順手買張刮刮樂　美國女子幸運拿下6000萬獎金

16歲少年罹罕見失眠症慘死　病程變化超迅速！一確診最多只能活3年

韓國男同志軍人淫亂斜槓！營區手機經營「同性色情按摩」 14人同行

單親媽靠「爸爸活」卻懷上恩客的種　狠棄屍！8度懷孕僅2人出生

蛋疼4年未就醫！少年睾丸扭轉「整個壞死」　醫一看搖頭：必須切掉

23歲美女警「偵訊室一見鍾情」黑道哥！為愛洩情報　終遭停職

美國防長：烏克蘭就算沒「豹2戰車」也裝備精良　應把握反攻

CNN：兩岸開戰台男沒信心　退役砲兵直言「上場會變砲灰」

南韓30多歲男子離奇死在「卡拉OK隔間」裡　地下室水淹60公分高

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

男子海上漂流24天奇蹟獲救！　僅靠「番茄醬、大蒜粉」維生

買餅乾時順手買張刮刮樂　美國女子幸運拿下6000萬獎金

16歲少年罹罕見失眠症慘死　病程變化超迅速！一確診最多只能活3年

韓國男同志軍人淫亂斜槓！營區手機經營「同性色情按摩」 14人同行

單親媽靠「爸爸活」卻懷上恩客的種　狠棄屍！8度懷孕僅2人出生

蛋疼4年未就醫！少年睾丸扭轉「整個壞死」　醫一看搖頭：必須切掉

23歲美女警「偵訊室一見鍾情」黑道哥！為愛洩情報　終遭停職

美國防長：烏克蘭就算沒「豹2戰車」也裝備精良　應把握反攻

CNN：兩岸開戰台男沒信心　退役砲兵直言「上場會變砲灰」

南韓30多歲男子離奇死在「卡拉OK隔間」裡　地下室水淹60公分高

林志玲曬「親筆春聯」露臉拜年！　招牌微笑電暈眾人：越來越美

2022最紅廖老大！霸網222天突宣布不再直播　加盟主成棄嬰

每35分鐘1人大腸癌！外科醫曝「這情況」是嚴重警示：別不理

男子海上漂流24天奇蹟獲救！　僅靠「番茄醬、大蒜粉」維生

走過低潮年…圖文創作者鵝肉麵自比像波吉：都有顆玻璃卻堅定的心

台北捷運民權西路站「火災警報器」大響　現場無煙無火

桃園民宅除夕大火！臥房延燒「整間一片焦黑」　2住戶驚險逃生

快訊／國3北上大溪段「多車連環撞」！嚴重紫爆回堵6公里

「桃花相」靠自己！畫出臥蠶招好人緣　韓系妝法2步驟搞定

動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔...恐怖瞬間曝

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」

搬運工中頭獎　一夜變富豪結局超悽慘

他買二手櫥櫃「附贈490萬現鈔」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

開戰沒信心　台灣退役砲兵：上場會變砲灰

女版葉問！美功夫女出拳教訓惡少

辣模暗夜忘情喇舌！下秒尖叫急動手術

嬰兒出生54天遭「長輩強餵偏方」身亡

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

洗劫教堂　反被大天使之劍刺爆制裁

更多熱門

相關新聞

狂風吹倒大樹！14歲姊為救2弟　捨命一推遭砸死

狂風吹倒大樹！14歲姊為救2弟　捨命一推遭砸死

馬來西亞一個公園內的兒童遊樂場19日晚間發生大樹倒塌意外，一名年僅14歲的少女為了救另外2名弟弟，就這樣被倒下的大樹砸中。附近民眾雖即刻將她送往醫院治療，但經搶救後仍不治身亡。

兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」

兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」

嬰兒出生54天遭「長輩強餵偏方」身亡

嬰兒出生54天遭「長輩強餵偏方」身亡

和尚妒火狂燒把孫女打成重傷　畏罪輕生曝屍7天

和尚妒火狂燒把孫女打成重傷　畏罪輕生曝屍7天

擺脫逃稅指控　菲和平獎得主：正義獲勝

擺脫逃稅指控　菲和平獎得主：正義獲勝

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞Irfan Musa睾丸扭轉

讀者迴響

熱門新聞

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

除夕到初五「過年禁忌一次看」

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

初一到初五3星座財運紅翻天

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面