買餅乾時順手買張刮刮樂　美國女子幸運拿下6000萬獎金

▲美國一位女子因為購買餅乾時順便買張刮刮樂，結果被財神幸運眷顧。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

居住在美國北卡羅萊納州的51歲女子愛絲蒂斯（Amelia Estes）近日可說是「財神庇佑」，因為他在一次買餅乾的時後，順手買了一張刮刮樂，沒想到這張刮刮樂直接送上200萬美元（折合新台幣約6000萬元）的獎金給他。

根據《每日星報》報導指出，在此之前，愛絲蒂斯一直都有在周六早上前往商店購買餅乾的習慣，而在14日當他，他依照自己的習慣前往當地商店購買餅乾時，突然覺得「應該要拿那張刮刮樂」，所以就花了20美元購買了一張刮刮樂。沒想到這張刮刮樂就直接給他200萬美元的高額獎金。

在確定自己真的拿下200萬美元的獎金後，愛絲蒂斯一開始還十分詫異，甚至為此多次檢查刮刮樂。在確定自己真的不是在作夢後，愛絲蒂斯就返家，十分冷靜地走進屋子內，對母親表示「我想我們現在是百萬富翁了」。

而根據彩票發行商的規定，愛絲蒂斯可以選擇未來20年每年獲得10萬美元（折合新台幣約300萬元），或是一次性的領取120萬美元（折合新台幣約3600萬元）的獎金。而報導中指出，愛絲蒂斯選擇一次性領取120萬美元的獎金，更表示自己現在要開始規畫一個舒適的退休生活。

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