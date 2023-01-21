　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭首次表態！外交部：重擬對中國戰略時刻已到

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電

烏克蘭副外長梅爾尼克說，現在是烏克蘭擬定新戰略的時候，特別是與北京的軍事戰略關係。俄烏戰爭後，烏克蘭內部調整與中關係的呼聲不斷，但多來自國會或學界。梅爾尼克這番話可能是行政部門首次表態。

梅爾尼克（Andriy Melnyk）昨天在媒體「烏克蘭新聲」（New Voice of Ukraine）活動上說：「在我看來，北京正在決定如何定位自己與俄羅斯的關係。你不能稱之為中立。你了解中國在聯合國就我們領土完整及主權決議投票時的立場，這對我們來說至關重要。」

聯合國大會去年10月以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，中國投下棄權票。

梅爾尼克也對戰後烏中關係走向抱持謹慎態度。「關係能是戰略性的嗎？不確定。但現在確實是烏克蘭擬定新戰略的時候，特別是與北京的軍事戰略關係。現在這些關係正處於重新考量的狀態。」

他說，未來與中國建立新關係架構方面，烏克蘭的合作夥伴扮演重要角色，尤其是美國及歐洲聯盟（EU）。他以過去派駐德國的經驗指出，近期德國及歐洲已開始思考與中國互動時是否只著眼經貿利益。

梅爾尼克舉例，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）任內幾乎年年訪中，向德國社會展示這是個和平進程，雙方只會從中受益，沒有風險。如今這場戰爭使人們對此產生質疑。

▲▼烏克蘭副外長梅爾尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭副外長梅爾尼克認為，烏克蘭現在應重擬對中國的戰略。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭戰略學者溥猷立（Yurii Poita）今天接受中央社採訪時說，烏克蘭媒體界及專家認為烏中戰略夥伴關係告吹，北京在多項議題上的作為違背烏克蘭利益。梅爾尼克這番話顯示，這類討論逐漸擴及政府部門。

溥猷立表示，現在可見烏克蘭政府將國家利益、地緣政治局勢及中國在俄烏戰爭中的立場納入考量，試著重新思考如何發展與中關係。

他說，烏克蘭的亞洲新外交政策將奠基於個別國家的具體支持，「而不是表態相挺」，以及烏克蘭在進一步發展中的戰略利益。因此，烏中於敏感領域的合作將大幅受限，中國未來很可能單純是貿易夥伴。烏克蘭也將積極發展與日韓等亞洲國家的新型關係。

烏克蘭與台灣關係方面，溥猷立指出，烏克蘭內部持續討論強化與台經濟及科技關係的必要性。他認為，雙邊現在需要仔細研究具有前景的發展，為個別計畫籌備路徑圖，以具體發展滿足合作意圖。

他說，烏克蘭將於戰爭中取得勝利，並成為歐洲經濟及軍事猛虎。透過協助烏克蘭打造高附加價值的新型經濟及鏈接全球供應鏈，台灣可獲得必要的烏克蘭經驗、融入歐洲發展進程，烏克蘭也將成為台灣的可靠新夥伴。目前看來，發展這種夥伴關係的必要條件正在成形。

烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）17日在世界經濟論壇（WEF）中表示，將託中國副總理劉鶴轉交總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的和平計畫信給中國國家主席習近平。

俄羅斯衛星通訊社報導，中國外交部發言人汪文斌於記者會上回覆相關提問時表示，在烏克蘭危機問題上，中國一直積極努力推動和談。「中方將繼續以自己的方式為和平解決危機發揮建設性作用」。中國外交部網站未見相關內容。

ET快訊
汪小菲張穎穎分手6天光速復合！　張蘭爆氣「停他的卡」
認識蘇貞昌30年　國策顧問看他請辭一舉動：可見有多心灰意冷
中壢清秀妹寒冬穿短褲行乞！　「目標存500萬」近況曝光
快訊／恐罰1萬8！BMW X6掀門拜年　高雄警方說話了
機車行勸「1000公里換機油」被質疑是話術　網實測：別被坑了
西藏隧道雪崩「人車活埋」28死現場曝！　事發地被稱鬼門關
搬運工中頭獎　一夜變身富豪結局超悽慘：窮到一無所有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

假「暖爸」誘騙女兒同學！不分男女暴力性虐逼賣淫　法院重判60年

俄烏戰爭敲響警鐘！法國增加逾1／3國防預算　改造軍隊應對重大危險

峇里島「絕美泳池Villa」全靠角度　美景秒崩壞！現實版本差很大

搬運工中頭獎　一夜變身大富豪結局超悽慘：窮到一無所有

韓國首場同性婚禮遭破壞！基督長老「亂入潑糞」：你們比屎還噁心

烏克蘭首次表態！外交部：重擬對中國戰略時刻已到

法官怒批「無謂」興訟告希拉蕊！　川普和律師挨罰3000萬

身體「這5個部位」洗澡最容易忽略！　醫生：揉一揉會很臭

美聯社專訪蕭美琴：北京無權決定台灣與世界往來

布林肯稱美中關係有緩和　但重申台灣面臨風險

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

假「暖爸」誘騙女兒同學！不分男女暴力性虐逼賣淫　法院重判60年

俄烏戰爭敲響警鐘！法國增加逾1／3國防預算　改造軍隊應對重大危險

峇里島「絕美泳池Villa」全靠角度　美景秒崩壞！現實版本差很大

搬運工中頭獎　一夜變身大富豪結局超悽慘：窮到一無所有

韓國首場同性婚禮遭破壞！基督長老「亂入潑糞」：你們比屎還噁心

烏克蘭首次表態！外交部：重擬對中國戰略時刻已到

法官怒批「無謂」興訟告希拉蕊！　川普和律師挨罰3000萬

身體「這5個部位」洗澡最容易忽略！　醫生：揉一揉會很臭

美聯社專訪蕭美琴：北京無權決定台灣與世界往來

布林肯稱美中關係有緩和　但重申台灣面臨風險

經歷日治時期　萬華「人瑞古宅」1350萬售出

在家圍爐辦一桌！王品主廚年菜加熱撇步大公開

何孟遠走出劈腿風波！沉寂1年發片　再跨足音樂劇「寂寞博物館」

《禹英禑》姜泰伍熬9年出頭！爆紅3男神近況曝　他接下韓版《想見你》

蔡詩萍挽手「17歲校花女兒」美到翻　出賣1張無碼照...網洗版

挨轟戰犯又被嗆開除黨籍　高嘉瑜新年喊：人生不會苦一輩子

她想入手中古套房！朋友一看自備款勸「改買750萬預售」　內行也認同

落地簽逾期！旅客繳不出罰款險流浪峇里島　長榮航主管借錢助返國

準備大掃除！婆婆重新定義「除舊布新」　1句話讓所有媳婦羨慕了

澳網有Netflix詛咒？10球員有9人出局　僅剩他：我不信

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

國際熱門新聞

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

兒違反髮禁被剃頭！父氣炸闖校「復仇」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

搬運工中頭獎　一夜變富豪結局超悽慘

他買二手櫥櫃「附贈490萬現鈔」

辣模暗夜忘情喇舌！下秒尖叫急動手術

嬰兒出生54天遭「長輩強餵偏方」身亡

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

洗劫教堂　反被大天使之劍刺爆制裁

烏堅持要豹2坦克　多國準備支援

科技股領漲　美股收紅330點

紐西蘭工黨：前防疫部長希金斯將成為新總理

韓國首場同性婚禮！基督長老「亂入潑糞」

更多熱門

相關新聞

烏堅持要豹2坦克　多國準備支援

烏堅持要豹2坦克　多國準備支援

歐美多國加大援烏力度，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日感謝美國和西方盟友再次援以大量武器彈藥，但仍期盼德國能夠為豹2坦克放行。對此，目前傳出已經有多國願意提供豹2，波蘭總理也暗示即使德國不同意，仍會向基輔提供豹2坦克。

俄傭兵團「華格納」跨海招人攻烏　塞爾維亞開罵

俄傭兵團「華格納」跨海招人攻烏　塞爾維亞開罵

暴雪禁止「居住在中國的玩家」參加爐石傳說賽事：港澳台可以參賽

暴雪禁止「居住在中國的玩家」參加爐石傳說賽事：港澳台可以參賽

美再援烏758億軍備！首提供近百史崔克裝甲車

美再援烏758億軍備！首提供近百史崔克裝甲車

南非聯合俄中　2月舉行海上軍演為期10天

南非聯合俄中　2月舉行海上軍演為期10天

關鍵字：

軍武國際軍武大陸軍武中國烏克蘭俄羅斯Andriy Melnyk

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

除夕到初五「過年禁忌一次看」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面