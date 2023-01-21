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紐西蘭工黨：前防疫部長希金斯將成為新總理

▲▼希金斯（Chris Hipkins）。（圖／美聯社）

▲希金斯（Chris Hipkins）。（圖／美聯社）

文／中央社雪梨21日綜合外電報導

紐西蘭的工黨（Labour Party）今天指出，曾任COVID-19防疫部長、現任教育和警察部長的希金斯（Chris Hipkins）將接替阿爾登（Jacinda Ardern）成為新任總理。

根據工黨聲明，44歲的希金斯在其他國會議員唯一提名下，將成為紐西蘭第41任總理，但須經過明天黨團會議的正式認可。

阿爾登19日表示，她「已無餘力」繼續領導紐西蘭，將卸下總理職務，不會尋求連任。

 
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