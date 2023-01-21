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獨／起底創意私房偷拍三本柱！橘子、風流財子、P大本尊曝光

▲創意私房三本柱之一的P大曾上傳某位FB知名女網紅的自慰影片名噪一時。（圖／記者張君豪翻攝）

創意私房三本柱之一的P大曾上傳某位FB知名女網紅的自慰影片名噪一時。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台版九號房「創意私房」惡名昭彰，根據檢警估計最少有數百名台女被偷拍性愛、如廁更衣畫面上傳販售營利，創意私房管理員許正諺經估計最少賺進數千萬元新台幣，許姓兄弟還透過手機加密通訊軟體電報（Telegram）成立「TG扎男頻道」抓外流內鬼，涉嫌恐嚇多人牟利。

《東森新媒體ETtoday》訪問論壇知情者，揭露該論壇偷拍3本柱「橘子」、「風流財子」、「P大」真實身分，其中橘子就是家境富裕、父親為知名醫師的郭柏宏（42歲），風流財子則是曾任職某知名壽險公司業務的陳宗駿（33歲），P大真名叫做李昱德（39歲）。

▲創意私房的兩位偷拍大神北「風流財子」南「橘子」據信迄今尚未落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲創意私房的兩位偷拍大神，北「風流財子」、南「橘子」惡行重大，卻也同天被逮，圖為橘子的偷拍作品。（圖／記者張君豪翻攝）

其中以拍片數量品質最優、帳號橘子的郭男聲明最盛，圈內老司機敬稱他為「約砲大神」，他上傳數十部台女約砲偷拍影片上傳到論壇，分潤獲利超過數百萬，家境優渥的他出社會後任職金融業，但卻沉溺在偷拍性愛影片，在博取網路虛擬的大神聲譽中迷失自我。

檢警調查，郭男早在2019年就曾創立多個臉書帳號，透過陌生訊息邀約年輕涉世未深的未成年少女開視訊大玩脫衣國王遊戲，多名少女遵約拍攝裸照傳送後，遭郭男要求進一步裸體視訊，否則將公開她們裸照，但郭男暗中開啟手機側錄，拍下多名未成年少女赤裸影像，少女家人親友事後提告，郭男因觸犯兒少性剝削條例、恐嚇、強制等罪嫌遭起訴判刑，郭男家境富裕，涉案出庭還大陣仗延請三位律師幫忙辯護，也先後與被害人達成和解，但因論壇偷拍案件目前仍身陷官司中，加上偷拍上傳未成年少女裸照，恐鋃鐺入獄。

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案意外逮捕台版九號房創意私房論壇的版主。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台版九號房創意私房論壇內偷拍肉片充斥，早已成為台灣妨害秘密、散播猥褻影音的罪惡溫床。（圖／記者張君豪翻攝）

綽號「風流財子」的陳男早年則在新北市新北市某應召站當雞頭，負責接送小姐接客抽傭，平常喜歡參加大尺度的成人旅拍，後來參加該論壇創辦人老馬的拍片自售計畫賺錢後，離職到台北市某知名壽險公司當外勤業務，期間與公司女同事大談戀愛偷拍性愛片，也約砲前工作旗下的小姐並偷拍，因產製肉片大受歡迎，忙到甚至要應徵男優代為下海。陳男因涉入台北市信義區某摩鐵性愛趴，警方到場抓人發現參加女伴未滿18歲，陳男因涉兒少案件入獄，檢警收網該論壇涉案成員時，陳男仍因前案在監服刑。

至於綽號「P大」的李昱德，曾上傳他偷拍側錄某知名女網紅私下與網友上空視訊的情慾影像，也曾提供網友FB上達數十萬人追蹤的某知名女網紅的自慰影片，一戰成名，後來他多次尾隨跟蹤拍下多名台女如廁的影像，遭該論堂會員戲稱為原創台灣TP（偷拍）大神，也因此擠身與橘子、風流財子同位階的偷拍聞人。刑事局僅證實3人都先後遭逮捕，並多次遭警方移送，而創意私房主持人老馬的身分，據信檢警也已掌握。

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