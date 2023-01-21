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社會 社會焦點 保障人權

獨／揭秘「創意私房」練金術　偷拍3台柱噁爛手法曝年收8百萬

▲創意私房的兩位偷拍大神北「風流財子」南「橘子」據信迄今尚未落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲創意私房的3位偷拍大神北「風流財子」南「橘子」等均落網，圖為橘子偷拍片畫面已變色處理。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有台版九號房之稱的「創意私房」偷拍論壇，由於且會員需要不斷消費購買偷拍影片，才能累積消費資歷提升VIP會員，高等級會員得進入對應等級的群組收看高畫質偷拍肉片，從2021年起有不少女子陸續被同事家人同學認出，被害人才驚覺遭公開性愛影片；該論壇精心偷拍的影片還附上女子真實姓名、工作地點、FB、IG帳號，有不少老司機直接透過社群軟體約炮，甚至打電話到公司指名找人，造成被害人罹患身心疾病，甚至有尋短輕生念頭。

該論壇資深會員A先生跟《東森新媒體ETTODAY》記者說明，創意私房最有名的偷拍大神有3位，帳號分別是北部「風流財子」與南部的「南橘子」及另名「P大」3人精心在約炮地點架設偷拍攝影器材，並以影片高畫質、女主角經過精心挑選顏值、身財頗佳，加上3人拍片數量都達數十部產量驚人，造成論壇老司機搶購，甚至部分影片外流到大陸、歐美的情色視頻網站、3人在華人情色圈頗有盛名，他們在創意私房論壇和偷拍老司機群組中，被推崇為另類的台灣之光。

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案意外逮捕台版九號房創意私房論壇的版主。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案意外逮捕台版九號房創意私房論壇的管理者許男。（圖／記者張君豪翻攝）

A男透露「風流財子」早年本業是應召站妹頭，但因抽成賺太少，在2018年起加入論壇主持人的自售營利計畫；一開始風流財子利用自己認識眾多應召女人脈，花錢聘僱應召女拍片，但惡劣的是，這些入境的性感女孩並不知道自己被偷拍入鏡，並成為該論壇人人搶購的商業成人影片。

後來「風流財子」影片打響名號，他與該論壇主持人以1:1分潤，短短一年獲利超過200萬元新台幣，他繼續添購高品質偷拍器材，並不滿足拍攝應召女、酒店妹「認為這樣太制式、不夠自然」他開始透過手機交友軟體透過在雙北市、桃園地區約炮外型亮麗、或有性感身材的上班族、櫃姊及小模，大幅增加自己作品的拍攝範疇。

▲創意私房的兩位偷拍大神北「風流財子」南「橘子」據信迄今尚未落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲創意私房創辦人老馬針對警方調查破獲觸感論壇發出公告。（圖／記者張君豪翻攝）

惡劣的是，風流財子早年影片原本都自己赤裸下場，他營利賺錢後覺得這樣有觸法風險，仿效當年帶應召女工作經驗，透過網路聘請身材甚佳的男子以每次2萬元費用下場「打炮」也另外聘雇影音編輯幫老司機毫不關心的男優打馬，但卻詳述紀錄約炮女的工作家庭背景，他拍片原則倡導「保護加害人、起底被害人」惡劣手段令人憤努；風流財子從個體戶逐，近年漸成長為一個依附於創意私房底下的偷拍工作室。

風流財子後來有段時間，白天在台北市某保險公司跑業務，也藉與職場不知情女同事發展戀情，並伺機偷拍性愛影片，但因約炮規模越來越大，光找應徵男優也緩不濟急，後來他索性花錢找圈內信任老司機當男優，花錢又可參加美女性愛。

這等好康福利迅速在偷拍情色圈傳開，根據A男評估，風流財子近年光上傳偷拍影片分潤，收入就超過新台幣8百萬元；北檢從2022年陸續針對該論壇犯行收網、但據刑事證實，風流財子與南橘子、P大均在2021年就遭電偵大隊拘提到案，因案件仍溯源偵辦中，警方不便對案情評論。

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