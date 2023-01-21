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身體「這5個部位」洗澡最容易忽略！　醫生：揉一揉會很臭

▲▼洗澡,淋浴。（圖／CFP）

▲美國一名家庭醫生在TikTok分享人們在洗澡時最容易忽略的5個地方。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名家庭醫生在TikTok分享人們在洗澡時最容易忽略的5個地方，分別是肚臍、耳朵、手指甲、雙腿和腳趾，她表示，「尤其是耳朵後面，揉一揉聞起來很臭，代表你真的很久沒洗了。」

根據《每日郵報》報導，美國醫生考德爾（Jen Caudle）在TikTok擁有9萬人追蹤，她日前分享了一段影片是關於「人最容易洗不乾淨的身體部位」，結果有超過130萬人觀看。

@drjencaudle You’re Not Washing These Enough! ???? #bath #bathe #shower #wash #loofah #bodywash #loofahsponge #loofahtiktok #washtiktok #tiktoktaughtme #fyp #fypシ ♬ original sound - DrJenCaudle

首先第一個地方就是肚臍，考德爾說，「沒錯，不論男女，很多人根本不洗肚臍，這太噁心了，拜託洗一下。」第二個部位就是耳朵，她解釋，要清洗的地方包含耳朵頂部、耳後和耳垂，「如果你揉一揉耳朵後，聞起來很臭很噁心，代表你很久沒洗了。」

接著是手指甲，考德爾說，這是最容易藏有汙垢的地方，但人們卻很常忽略。再來是雙腿，她說，「我不是說讓肥皂水在你淋浴時流下來，我是說好好地洗它。」最後一個地方是腳趾縫，這個部位很容易出現感染，「一定要好好搓洗這些縫隙。」

這段影片也引發許多網友共鳴，「我真的會忘記洗肚臍」、「耳朵都是早上洗臉順便搓兩下而已」、「都被醫生說中了」、「可是我真的很討厭摸肚臍」。

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