峇里島「絕美泳池Villa」全靠角度　美景秒崩壞！現實版本差很大

▲網友分享峇里島泳池飯店美景，鏡頭一轉卻全變調。（圖／翻攝自TikTok／@luna_maryse）

記者張寧倢／綜合報導

各國邊境鬆綁，全球旅遊業期盼迅速復甦。但透過訂房網站預定國外旅宿時，只能透過業者提供的照片來挑選，具有一定風險。有國外網友入住峇里島泳池飯店時就發現，只有某個特定角度才能拍出海島Villa美照，若鏡頭轉個方向就會暴露周邊景色，讓人瞬間清醒「回到現實」。

綜合外媒報導，來自荷蘭的女遊客盧娜（Luna de Fauw）在TikTok上傳一段標題為「IG上的峇里島 vs 現實生活」的影片，觀看次數超過230萬次，她只是稍微改變鏡頭拍攝方向，眼前風景就從原本的絕美泳池Villa，變成一攤泥濘的土地，和正在興建的建築工地，景色天差地遠。

報導稱，盧娜花了每晚40美元（約新台幣1200元）入住峇里島坎古（Canggu）熱門泳池飯店「Kos One Hostel」的4人房，這段影片是從她房間的陽台拍出去的。而這家飯店的官方網站和Instagram上的照片都只會看到被綠意盎然的草木包圍著、非常適合上傳到社交媒體的池畔風光，並不會看到周邊的「現實情景」。

網友們紛紛留言，「一切都是角度問題」、「你一定是新來的」、「是的，這一切都是幻覺」。許多人也在影片下方爭論不休，究竟峇里島的美景是因為網美們拍出來的畫面而被高估，還是其實真正吸引人的是當地生活氛圍。

▲英國網紅也PO出類似影片，看得出現實中的峇里島旅宿和她心中想像的有所落差。（圖／翻攝自TikTok／@victoria_goulbourne）

英國前空姐兼網紅Victoria Goulbourne去年11月也上傳類似影片，一樣是住在峇里島旅宿，有海島椰子樹和泳池造景，還有躺椅可供愜意休息，但鏡頭轉向後卻發現，躺椅面對的不是自然美景，而是一條充滿爛泥的水道。她表示，「不要被IG給騙了。」部分網友也拍片提醒，如果在雨季造訪峇里島，可能會面臨暴雨甚至淹水的窘境。