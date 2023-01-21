國旅6大風景區升級！觀光局曝「疫後最新玩法」　全部亮點一次看

▲觀光局優化六大風景區，針對北海岸的「大野柳皇冠海岸」打造第三區的「女王的祕密花園」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠疫情肆虐逾2年，隨著各國邊境解封，旅遊市場也逐漸復甦，交通部觀光局優化國內六大國家風景區，包括北海岸、東北角、日月潭、阿里山、東海岸、澎湖等，盼能打造國際魅力景區，吸引國際旅客來台觀光。

觀光局說明本期建設重點，第一為北海岸的「大野柳皇冠海岸」，打造第三區的「女王的祕密花園」，一窺國際聞名的海蝕奇觀，並於白沙灣打造全新的遊客中心，傳遞更深度的北海岸文化及豐富的生態知識。

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▲▼東北角海蝕秘境「南雅奇岩」 。（圖／新北市漁業處提供）

第二為「東北角沙丘藝域」，強化福隆沙灘廊道的動線與友善設施，結合周邊「星空藝素村」的塑造，給予旅客全新的感受。藉由串連宜蘭濱海自行車道，以鐵馬廊道觀景平台作為中繼點，遠眺龜山島之美，讓遊客重新感受宜蘭濱海遊憩魅力。

第三為「山中明珠日月潭」，透過地利遊客資訊站的建設，串連地利、雙龍部落旅遊線，營造原民文化觀光體驗場域。透過日月潭碼頭的系統化重新打造，擴大與提升通用化環境品質，讓旅客享有更舒適的遊湖體驗。

▲日月潭為台灣知名景點之一，國內外旅客都非常喜愛到當地觀光。（圖／記者陳筱惠攝）

第四為「星動阿里山」，在土匪山生態園區的秘境打造龍美轉運及旅遊服務設施，新闢停車及轉運空間外，紓解台18的交通轉運效率，並導入以生態導覽及茶文化體驗遊程，創造舒適悠閒的低碳旅環境，提升阿里山整體的服務量能。

另外，在奮起湖山城重新營造完整的環村步道，使遊客徜徉於筆直聳立之杉木林，建構高品質之奮起湖山城風貌及旅遊環境。

▲觀光局在奮起湖山城重新營造完整的環村步道，使遊客徜徉於筆直聳立之杉木林，建構高品質之奮起湖山城風貌及旅遊環境。（圖為阿里山風景／林務局嘉義管理處提供）

第五為「探索東海岸・天堂島嶼」，打造嶄新的海洋環境教室，成為東海岸海洋生態導覽、環境教育、漁村文化推廣、賞鯨服務及三仙台海域遊憩之新據點。綠島方面，結合觀光圈「天堂島嶼」品牌所推動創新旅遊-暗黑天空星空導覽以及「東海岸大地藝術節」駐地創作，在小長城、牛頭山與帆船鼻等景區打造出舒適觀星體驗空間。

第六為外島的「澎湖」，以七美嶼為主軸，打造七美親水休憩活動優質環境之「魚月鯉灣珊瑚海休憩區」，結合浮潛、賞景、露營、觀星的複合旅遊型態需求，並打造自行車地景藝術，提供舒適自行車休憩空間，能讓旅客更輕鬆自在的探索澎南各知名景點。

▲▼澎湖七美大獅與龍埕海蝕平台。（圖／記者蔡玟君攝）