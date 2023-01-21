新北這所國中每位學生帶一隻「大壁虎」回家！靈感全源自於他

▲ 新北八里國中學生都要帶一隻壁虎回家觀察。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北八里國中生物教師王俊凱把校園變成大自然教室，在他的課堂上，每個學生都要認養一隻壁虎，把壁虎帶回家觀察，他所創的環境教學中心更是讓人嘖嘖稱奇，他免費提供蝙蝠、各種蜥蜴讓大家觀察，今年他帶著學生研發「窗貼」，防止鳥類窗殺，目前已發送260多份給全台校園及社區，因此獲得教育部第4屆環境教育實作賽第2名及年度影響力獎。

台大昆蟲系畢業的王俊凱，從小就喜歡生物，家裡養著各式各樣的昆蟲，他熱愛分享，畢業後決定當老師，分發到八里國中。當年，學校成立「環境教育中心」，拜託王俊凱幫忙，他義不容辭把家中所有「寵物」都搬至學校提供教學，讓學生們觸摸、體驗，此外，在他的課堂上，每位學生都能認養一隻「守宮」！

多年過去，八里國中每一處都可以看到王俊凱精心傑作，不僅有蝙蝠屋、獨居蜂旅館、貓頭鷹的巢箱、還有蘇卡達象龜的草坪，他期望將這份大自然的感動分享給學生，讓他們在國中生活多些精彩，也會帶學生們去淨灘、照顧流浪貓狗、爬觀音山，因為經常進行戶外觀察，他和學生發現外來種農業害蟲「龍眼雞」的蹤跡並至臨近農會宣導，成為檢疫上的一大幫手。

王俊凱說，八里學校生態佳，鳥禽類很多，常發生鳥類誤撞玻璃致死，平均一週就有3次，他今年特別帶學生研發「窗貼」防止鳥類窗殺，已發送260多份給全台所需的校園及社區，這項計畫獲得教育部第4屆環境教育實作賽第2名及年度影響力獎，對參與研發的同學來說，更是難得一見的學習經驗。