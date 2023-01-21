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兔年有什麼賀詞？「精選吉祥話」一次看：鴻兔大展、錢兔無量

▲紅包,過年,春節。（圖／記者廖婕妤攝）

▲兔年有什麼吉祥話？（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者曾筠淇／綜合報導

過年當然要說吉祥話！除了常見的「恭喜發財」、「大吉大利」，有什麼與「兔年」有關的賀詞嗎？就有網友好奇拋問，兔年可以說些什麼？貼文曝光後，底下網友也發揮創意給答案。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「兔年有什麼吉祥話」為題發文，提到兔年到了，他卻不知道有什麼吉祥話可以說，虎年有「虎虎生風」、牛年有「牛轉乾坤」、鼠年有「玉鼠臨風」，那兔年可以說什麼？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「鴻兔大展」、「前兔無量」、「錢兔無量」、「錢兔似錦（在紅包袋上看到的）」、「數錢數到兔」、「錢兔無量、大展宏兔、錢兔無憂、錢兔似錦」、「兔然暴富」、「兔氣揚眉、兔屬不凡」。

《ETtoday新聞雲》也整理出一些與兔年有關的賀詞，供讀者參考。

玉兔呈祥
玉兔迎春
名師出高兔
兔年大吉
兔來運轉
兔飛猛進
兔氣揚眉
兔屬不凡
前兔似錦
祥兔納福
揚眉兔氣
福兔來富
福兔迎祥
福兔賀歲
銀兔滿堂
奮發兔強
錢兔似錦
錢兔無量
賺錢賺到兔
鴻兔大展

另外，也有一些萬用的吉祥話：

一元復始，萬象更新
大吉大利
五福臨門
天天開心
日日見財
四季進財
好運旺旺來
年年有餘
步步高升
身體健康
事事如意
招財進寶
恭喜發財
時來運轉
財源滾滾來
財源廣進
富貴有餘
開春大吉
歲歲平安
壽比南山
福星高照
福壽雙全
闔家平安

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