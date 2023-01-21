北韓士兵開車途中偷看「不純影音」　逃跑被逮遭虐身亡

▲北韓一名士兵因看不純影音遭虐身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／綜合報導

一名在北韓平壤的朝鮮人民軍服役的20多歲金姓士兵，因涉嫌觀看和傳播「不純影音」被逮，結果在審訊過程中被毆打致死。

據《每日北韓》報導，金男在平壤三石區域的91訓練所服役，負責車輛管理以及擔任駕駛，他因涉嫌在開車從訓練所前往市內途中觀看不純影音，2022年11月27日，遭訓練所保衛部(祕密警察)逮捕。而北韓的不純影音，通常指的是韓流節目，中國、俄羅斯、歐美的電視劇，以及電影跟A片。

保衛部將金男關在禁閉室，並對他進行審訊，第二天金男趁隙打開門逃跑，但隨即被4名管理小組的成員抓住，金男被痛毆10多分鐘後被送回禁閉室，後來金男被發現已經死亡。

91訓練所指揮部傳喚了負責禁閉室的管理小組，詢問後得知，這4人除了用拳腳攻擊金男之外，還用槍管以及棍子打到他昏迷。這4人則表示，如果被上頭得知金男逃跑的話，他們會受到嚴厲的懲罰，所以一時憤怒使用暴力攻擊他。

軍方從2022年10月開始，接受總政治局的指示，對不純影片進行擴大調查，訓練所的保衛部起初還想試圖從金男口中問出，他從何獲得這些影片，但金男死亡讓調查無法進行。

事後91訓練所告訴金男的家屬，稱金男是在訓練中因注意力不集中導致身亡，並且對其餘士兵下封口令，要求不得對外聲張。另外將金男毆打致死的4人處以降階並判處2個月的勞動鍛鍊刑。