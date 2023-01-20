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刺爆脖子渾身血倒門口！　闖教堂洗劫反被「大天使寶劍」制裁

▲▼大天使米迦勒（St. Michael）雕像。（圖／美聯社）

▲西方常見的大天使米迦勒雕像，總是以手持寶劍形象出現。（資料照／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

墨西哥一名竊賊，近日趁夜闖入教堂企圖行竊，盯上一尊大天使聖米迦勒（St. Michael）雕像，結果扛著雕像逃跑時不知何故跌倒，造成他頸部正好被雕像手持的劍刺傷大失血。消息傳出後，當地人紛紛驚嘆是「神蹟顯靈」。

綜合外媒報導，這起事件發生在當地時間14日凌晨，32歲男子阿隆索（Carlos Alonso）酒後闖入蒙特雷（Monterrey）市中心一家教堂下手行竊，他翻過圍牆，打破玻璃門進入教堂內，想帶著一尊大天使雕像逃走，結果疑似被東西絆倒重心不穩，整個人竟正好跌在雕像上，且脖子還正好被天使雕像手上的劍刺傷噴血。

男子頸部受傷渾身是血，嚇得連忙拋下雕像想逃跑，逃到大門口卻發現被用掛鎖鎖上，就算從內部也無法打開，所幸不久及有民眾在教堂門口發現奄奄一息的他，連忙打電話叫救護車。救護人員到場後，用破壞剪剪斷教堂大門上的掛鎖，即時將男子送醫急救，救回他一命。

據悉，這名男子經過包紮後傷勢穩定，已經被送到醫院進行進一步治療，預計一旦康復就會被警方移交給檢察機關法辦，預計會被起訴，罪名包括侵入教堂和竊盜，至於差點被竊走的米迦勒雕像則完好無損。

根據猶太教與基督宗教的傳統，聖米迦勒是傳說中的著名天使，通常在繪畫和雕塑作品中以戰士形象出現。藝術作品中描繪的米迦勒通常手持寶劍與邪惡對抗。

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