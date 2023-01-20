跨海招新血攻烏！俄傭兵團「華格納」手伸到鄰國　塞爾維亞火大開罵

▲華格納到塞爾維亞招募新血攻烏，引發該國政府不滿。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社塞爾維亞貝爾格勒19日綜合外電報導

俄羅斯一段新聞畫面指稱塞爾維亞「志願軍」和俄軍一起為在烏克蘭打仗受訓，此事激起了塞國的怒火，也暴露出塞俄兩國的複雜關係。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）製作塞爾維亞語的影片，以招募作戰人員。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）為此在國營電視台上大發雷霆。

他說：「你們這些瓦格納集團的人，明知這違反我們的規定，為什麼還要招募塞爾維亞人？」

批評人士經常指控塞爾維亞優先看重與俄羅斯發展長期的友好關係，而不是先尋求加入歐洲聯盟（EU）。

武契奇暗示塞爾維亞與俄羅斯的關係並不如外界想像的好，他說塞國不僅在俄烏戰爭中保持「中立」，且他已經「多月」沒有和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）說話。

塞爾維亞人參與外國的衝突屬違法。

被招募的塞爾維亞新兵人數似乎並不多，當中有部分的人確實曾於2014年與俄羅斯部隊在烏克蘭並肩作戰，但未獲任何形式的官方認可。

事實上，有超過20人因為參與「外國前線的戰鬥」，被塞爾維亞法院判有罪。

塞爾維亞首都貝爾格勒一名律師和反戰團體今天對俄羅斯大使及塞爾維亞安全情報局（BIA）局長提出刑事訴訟，指控他們為瓦格納集團招募塞爾維亞人。

在聯合國（UN）譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議案中，塞爾維亞始終都是投下贊成票。

武契奇本週明確表達塞爾維亞的立場，他表示：「對我們來說，克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）都是烏克蘭的，未來也是如此。」

但這樣的表態不足以說服歐洲議會（European Parliament），因為塞爾維亞一再拒絕對俄羅斯實施制裁。

報導說，若武契奇一直在等待一個果斷轉向西方的時機，或許時候已到。

武契奇本週再次重申，塞爾維亞發展軌跡是朝向西方。

他告訴彭博：「我知道歐盟是我們的方向，不會有其他的路。」