嬰兒出生54天遭「長輩強餵偏方」身亡！　母崩潰：還不讓我送醫

▲嬰兒出生54天遭「長輩強餵偏方」身亡。（圖／翻攝自Facebook／KELAB IBU MENGANDUNG MALAYSIA）



記者張方瑀／綜合報導

許多老一輩的人常常會認為鄉野偏方比醫生還管用，馬來西亞雪莪蘭州一名出生才54天的嬰兒，因為被家中長輩餵食偏方草藥汁後，出現呼吸急促、窒息的狀況，親生母親急著想送醫，卻又被家人阻止，最後錯過黃金救援時間，讓嬰兒不幸夭折。

根據《星洲網》報導，雪莪蘭州（Selangor）八打靈再也（Petaling Jaya）一名母親在臉書發文表示，她的家人相信傳統偏方，將四棱豆（台灣又稱翼豆）的葉子榨成汁後，再和薑米茶攪拌在一起讓出生僅54天的寶寶喝下。

▲四棱豆（台灣又稱翼豆）。（圖／CFP）



結果寶寶喝下偏方後，出現呼吸急促的狀況，甚至眼看孩子快要窒息時，家人堅持不讓媽媽將孩子送醫，「我要帶寶寶去看醫生，家人說不必，還說繼續喝偏方就可以了。」媽媽泣訴稱，她有阻止家人餵食偏方，但家人完全不聽勸。

最後當媽媽緊急將孩子送到醫院後，因呼吸急促、肺部感染還有窒息的狀況，加上錯過黃金救援時間，最終宣告不治。

許多網友看到後紛紛留言痛批，「寶寶還這麼小，怎麼能喝這些東西」、「母親應該更勇敢捍衛自己的孩子」、「這些偏方真的很要命」、「自己的孩子被家人害死，媽媽能有多心痛」。