美國派「多州國民兵」培訓台灣軍隊！　擴大軍事訓項目與規模

▲美國多州國民兵擴大對台灣軍隊的訓練。（圖／總統府）



記者王佩翊／編譯

日媒《日本經濟新聞》報導，美國將擴大對於台灣軍隊的軍事訓練，並運用隸屬於州政府的軍隊「美國國民兵」（National Guard），進行多樣化的訓練，以抑制中國的行動。據悉，美國國民兵先前對烏克蘭軍隊的訓練，有效抑制了俄軍的進攻，因此才會促使美國當局促成台美雙方更進一步的國防合作。

多名內部消息人士向《日本經濟新聞》透露，全美各州分別持有一組國民兵軍隊，平時受州長指揮行事，同時也支援天災、維持治安，如在海外發生戰爭，也可組成聯邦軍隊，進行後方支援等任務。美國國民軍先前就曾支援阿富汗內戰與伊拉克戰爭。

總統蔡英文2022年5月曾經在接待美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）時表示，「美國五角大廈正在積極計畫國民兵與台灣軍隊的合作。」根據消息人士透露，早在蔡英文此番發言前，美國國民兵就已經開始對台灣軍隊展開軍事訓練，包含夏威夷軍隊在內。

如今美國則是擴大了訓練的規模與種類。美國國民兵主要是透過「州夥伴計畫」（SPP）向全球各國的軍隊提供訓練，目前共有超過80個國家接受國民兵的軍事訓練，而訓練內容則是根據每個國家各有不同，包含步兵部隊的實際作戰、戰機運用、網路防禦、災難應變、反恐對策以及醫療支援。

根據「州夥伴計畫」（SPP），一個州的國民兵主要負責一個國家的軍隊訓練，不過台灣軍隊的訓練則是由多個州合作進行，也就是說台灣受到的軍事訓練比一般SPP還要多出更多選擇。