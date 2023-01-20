伊拉克踩踏意外升至4死！球迷衝破封鎖線硬闖　被推倒地後淒厲呼救

▲伊拉克19日爆發大型踩踏事件，目前已造成4死60傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

伊拉克19日舉辦阿拉伯海灣盃決賽，不料南部巴士拉（Basra）的棕櫚樹幹體育場（Palm Trunk Stadium）卻在賽前爆發大規模踩踏事件，目前死亡人數已上升至4人，另外還有約60人受傷，其中不乏傷勢嚴重者。

الجماهير العراقية متعطشه للفرح



ما هم مصدقين تنطلق عندهم بطولة رياضية#خليجي25#خليجي25_بصراوي pic.twitter.com/wtYHRLXxGd — فيصل الحمد الحليله (@f_alhelailah) January 19, 2023

綜合外媒報導，棕櫚樹幹體育場是一座可容納6.5萬人的圓形建築，東道主伊拉克當晚將在場內迎戰阿曼足球隊，吸引不少當地民眾爭相入場觀賽，將體育館外的道路擠得人山人海、水洩不通。

不料，伊拉克足協卻發布了震驚的消息，球賽有90%門票早在開球前就已售罄，讓許多伊拉克球迷深感不安，因為這是伊拉克自1979年來，首度舉辦阿拉伯海灣盃，而他們之中有些人甚至是跨越了多個省份，過來觀賽的。

كارثه قد تحدث لا سامح الله!!



شوارع البصره لا تحتمل كمية الجماهير المتواجده فيها !!



كمية تدافع وكمية بشر غير طبيعيه الامور خرجت عن السيطره



مانقول بس غير يارب ماتصير كارثه اليوم. pic.twitter.com/CJ73cDJhLy — (@iM_13i) January 19, 2023

為了讓場外球迷也能一起共襄盛舉，內政部特別架設了4台大型轉播螢幕，讓沒買到門票的球迷也能同步收看轉播，可惜球迷高昂的情緒依舊難擋，導致一場大型踩踏意外就此爆發。

#عاجل

محافظ #البصرة أسعد العيداني: إذا استمر التدافع قرب الملعب فقد يتم نقل المباراة النهائية لخليجي 25 خارج #العراق pic.twitter.com/0Pyj1fLW6r — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) January 19, 2023

從網上流出的現場畫面可見，由於負責維持秩序的安全部隊未能阻止暴動的球迷，有部分人士衝破封鎖線後，強行打開其中一扇大門闖入體育場，現場也有球迷因被推倒在地慘被踩踏，躺在地上大聲求救。

▲球迷衝破封鎖線後，強行打開一扇門闖入體育場。（圖／達志影像／美聯社）

現場民眾阿德南（Moumen Adnan）告訴半島電視台，「我沒有想到現場會如此混亂，我在人群的推擠中突然摔倒，導致我的手部受傷，最後甚至沒能進入體育場。」半島電視台指出，這起事件目前已導致4人死亡，約60人受傷，其中還有部分傷者「情況危急」。