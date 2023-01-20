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連續3天出包！　澳洲航空客機「引擎故障」急繞圈返航

▲▼澳洲航空（Qantas） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲航空（Qantas）連續3天出現飛機故障問題 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲航空（Qantas）一架飛往雪梨的航班因「輕微引擎問題」被迫在剛起飛不久後，立刻掉頭返回墨爾本，而這也是澳洲航空近日以來第3次出現故障問題，所幸目前皆未造成人員傷亡。

根據《news.com.au》報導，澳洲航空編號QF430航班20日上午9時28分從墨爾本泰勒馬林機場（Tullamarine Airport）出發，準備飛往雪梨國際機場。結果機長在起飛後不久，收到了機上系統發出「引擎出現些微問題」的訊號，為了以防萬一，決定折返回墨爾本。

▲▼澳洲航空編號QF430航班。（圖／翻攝自Flightradar24）

▲澳航編號QF430航班繞一圈折返墨爾本。（圖／翻攝自Flightradar24）

澳航發言人指出，在整個飛行過程中，兩具引擎都保持正常，「飛機依照正常情況著陸，不是緊急迫降，也不是優先著陸。」澳航也會協助旅客改訂後續幾小時內的其他航班。

事實上，這也是澳洲航空近日以來第3次出現故障問題，原本預定於19日飛往斐濟的編號QF101航班，在起飛後出現潛在機械問題，所以折返雪梨機場。

另外，預定在18日從紐西蘭奧克蘭飛往雪梨的QF144航班，因一具引擎故障而發出求救訊號，當時距離目的地還有約1小時的飛行時間，乘客也紛紛表示有聽到爆炸聲響，所幸班機仍平安降落於雪梨機場。

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